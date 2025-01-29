Единовременные выплаты для военных — кто и сколько получит в 2025 году

Человек держит деньги. Фото: Unsplash

Военнослужащие, которые проходят службу в Вооруженных силах Украины, получают не только регулярное денежное обеспечение, но и дополнительные одноразовые выплаты. Эти средства направлены на улучшение социального и материального положения, облегчение адаптации к военной службе, поддержку здоровья и решение личных и бытовых вопросов.

О том, какие единовременные выплаты могут получить военные в 2025 году, отмечается на сайте Министерства обороны Украины.

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Какую выплату можно получить после заключения первого контракта

В Министерстве обороны объяснили, что существует четыре основных вида единовременного пособия. В частности, выплата за подписание первого контракта зависит от нескольких факторов. В 2025 году она составит:

24 224 грн — для военных рядового состава, заключивших первый контракт сроком на 3 года;

27 252 грн — для сержантов и старшин, подписавших контракт на 3 и более лет;

30 280 грн — для офицеров, заключивших контракт минимум на 1 год.

Какую помощь предоставляют для решения социально-бытовых вопросов

Эта выплата осуществляется раз в год в размере месячного денежного обеспечения военнослужащего. Ее могут получить:

военные с инвалидностью, полученной вследствие ранения или травмы, связанной с защитой страны;

семьи военных, находящихся в плену (за исключением тех, кто сдался добровольно), а также пропавших без вести или интернированных в нейтральных государствах.

Кроме того, право на получение помощи имеют лица, если событие, дающее на нее право, произошло в 2025 году или декабре 2024-го, но выплата не была осуществлена в год ее наступления. К таким событиям относятся:

смерть военнослужащего или его ближайших родственников (жены, мужа, детей, родителей);

ранение, полученное в результате выполнения боевых заданий;

рождение или усыновление ребенка;

существенное ухудшение здоровья военнослужащего или его семьи, подтвержденное медицинскими документами.

Сколько можно получить на оздоровление

Ежегодно военнослужащие имеют право на выплату средств на оздоровление при выходе в отпуск. Размер этой помощи равен месячному денежному обеспечению. Важно отметить, что эта выплата не включает дополнительных вознаграждений.

Для военных, которые временно отстранены от исполнения обязанностей, находятся в распоряжении или отстранены от должности, такая выплата рассчитывается в соответствии с их последним должностным окладом с учетом выслуги лет и изменений в финансовом обеспечении.

Какую помощь выплачивают в случае увольнения со службы

Военнослужащие, которые увольняются с контрактной службы после завершения срока контракта, по семейным обстоятельствам, в связи с сокращением должности (при наличии выслуги не менее 10 лет) или по состоянию здоровья, имеют право на единовременную материальную помощь.

Размер этой выплаты зависит от количества календарных лет военной службы, причин увольнения и уровня денежного обеспечения на день выхода со службы.

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Мы также рассказывали, что ветераны, военнослужащие с инвалидностью, полученной в результате боевых действий, а также семьи погибших воинов могут стать на квартирный учет для дальнейшего получения жилья. Для этого необходимо обратиться в органы местной власти или подать соответствующее заявление через ЦНАП.