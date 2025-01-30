Виплати військовим ЗСУ - доплати за участь у кібербезпеці

Українські військові фахівці з кібербезпеки на навчаннях. Фото: Facebook Lithuanian-Polish-Ukrainian Brigade

Військовослужбовці мають право на додаткові виплати, пов’язані з кіберзахистом України. Щомісячну винагороду отримують ті українські військові, які беруть безпосередню участь у завдання із забезпечення кібербезпеки.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Військовослужбовці Збройних сил України мають право на різноманітні види грошового забезпечення під час служби в армії.

Зокрема, військовим нараховуються регулярні, щомісячні додаткові види виплат.

Винагорода за кібербезпеку

Одним із видів таких виплат є щомісячна винагорода за роботи, пов’язані із цариною кібербезпеки.

Ця винагорода нараховується військовослужбовцям, які обіймають посади, пов'язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які одноразові виплати надають українським військовим у 2025 році.

Також ми повідомляли про те, коли військовослужбовцям ЗСУ піднімуть зарплати.