Виплати військовим ЗСУ - доплати за участь у кібербезпеці

Кібербезпека ЗСУ — які кошти нараховують військовим
Військовослужбовці мають право на додаткові виплати, пов’язані з кіберзахистом України. Щомісячну винагороду отримують ті українські військові, які беруть безпосередню участь у завдання із забезпечення кібербезпеки.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Додаткові виплати для українських військових
Військовослужбовці Збройних сил України мають право на різноманітні види грошового забезпечення під час служби в армії.
Зокрема, військовим нараховуються регулярні, щомісячні додаткові види виплат.
Винагорода за кібербезпеку
Одним із видів таких виплат є щомісячна винагорода за роботи, пов’язані із цариною кібербезпеки.
Ця винагорода нараховується військовослужбовцям, які обіймають посади, пов'язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, які одноразові виплати надають українським військовим у 2025 році.
Також ми повідомляли про те, коли військовослужбовцям ЗСУ піднімуть зарплати.
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