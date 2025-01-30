Выплаты военным ВСУ - доплаты за участие в кибербезопасности

Украинские военные специалисты по кибербезопасности на учениях. Фото: Facebook Lithuanian-Polish-Ukrainian Brigade

Военнослужащие имеют право на дополнительные выплаты, связанные с киберзащитой Украины. Ежемесячное вознаграждение получают те украинские военные, которые принимают непосредственное участие в задачах по обеспечению кибербезопасности.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Дополнительные выплаты для украинских военных

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на различные виды денежного обеспечения во время службы в армии.

В частности, военным начисляются регулярные, ежемесячные дополнительные виды выплат.

Винагорода за кибербезопасность

Одним из видов таких выплат является ежемесячное вознаграждение за работы, связанные с областью кибербезопасности.

Это вознаграждение начисляется военнослужащим, занимающим должности, связанные с непосредственным выполнением задач по обеспечению кибербезопасности и киберзащиты.

Напомним, мы ранее писали о том, какие единовременные выплаты предоставляют украинским военным в 2025 году.

Также мы сообщали о том, когда военнослужащим ВСУ поднимут зарплаты.