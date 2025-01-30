Выплаты военным ВСУ - доплаты за участие в кибербезопасности

Кибербезопасность ВСУ — какие средства начисляют военным
Военнослужащие имеют право на дополнительные выплаты, связанные с киберзащитой Украины. Ежемесячное вознаграждение получают те украинские военные, которые принимают непосредственное участие в задачах по обеспечению кибербезопасности.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Дополнительные выплаты для украинских военных
Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на различные виды денежного обеспечения во время службы в армии.
В частности, военным начисляются регулярные, ежемесячные дополнительные виды выплат.
Винагорода за кибербезопасность
Одним из видов таких выплат является ежемесячное вознаграждение за работы, связанные с областью кибербезопасности.
Это вознаграждение начисляется военнослужащим, занимающим должности, связанные с непосредственным выполнением задач по обеспечению кибербезопасности и киберзащиты.
Напомним, мы ранее писали о том, какие единовременные выплаты предоставляют украинским военным в 2025 году.
Также мы сообщали о том, когда военнослужащим ВСУ поднимут зарплаты.
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