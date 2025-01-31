Контрактная служба в ВСУ - деньги за первый контракт сроком 1 год

Деньги за первый контракт — кому достаточно подписать на год
Военнослужащие, которые подписывают свой первый контракт с Вооруженными силами, могут получить единовременное денежное пособие. Офицеры с первым контрактом получают эту помощь даже после подписания короткого, однолетнего соглашения.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Деньги за первый контракт
Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на различные выплаты, доплаты и вознаграждения.
В частности, те военнослужащие, которые подписывают свой первый контракт с ВСУ, могут получить единовременную денежную помощь.
Кому хватает однолетнего контракта
На факт начисления этой помощи влияет срок, на который подписан первый контракт.
Этот срок для разных категорий военнослужащих отличается — от 1 до 5 лет.
Самого короткого, однолетнего первого контракта хватает для оформления денежной помощи тем военным, которые принимаются на должности офицерского состава.
Напомним, мы ранее писали о том, какие средства начисляются военнослужащим, которые занимаются кибербезопасностью и киберзащитой.
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