Контрактная служба в ВСУ - деньги за первый контракт сроком 1 год

Украинские офицеры. Фото: mil.biz.ua

Военнослужащие, которые подписывают свой первый контракт с Вооруженными силами, могут получить единовременное денежное пособие. Офицеры с первым контрактом получают эту помощь даже после подписания короткого, однолетнего соглашения.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Деньги за первый контракт

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на различные выплаты, доплаты и вознаграждения.

В частности, те военнослужащие, которые подписывают свой первый контракт с ВСУ, могут получить единовременную денежную помощь.

Кому хватает однолетнего контракта

На факт начисления этой помощи влияет срок, на который подписан первый контракт.

Этот срок для разных категорий военнослужащих отличается — от 1 до 5 лет.

Самого короткого, однолетнего первого контракта хватает для оформления денежной помощи тем военным, которые принимаются на должности офицерского состава.

Напомним, мы ранее писали о том, какие средства начисляются военнослужащим, которые занимаются кибербезопасностью и киберзащитой.

Также мы писали о том, какие единовременные выплаты будут предоставлять военнослужащим в 2025 году.