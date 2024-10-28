Гроші для бійців ЗСУ — хто може отримати допомогу у 45 тис. грн

Українські військові. Фото: GeneralStaff

Деякі українські військовослужбовці зможуть оформити матеріальну допомогу у 45 тис. гривень у разі отримання поранення. Порядок надання таких виплат затвердили у міськраді Києва.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської держадміністрації.

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Детальніше про допомогу у 45 тис. грн

Як зазначається, одноразову фінансову допомогу можуть отримати кияни, які долучилися до армії, а нині перебувають у медзакладах.

Допомогу в розмірі 45 тис. грн із міського бюджету надаватимуть пораненим протягом дії воєнного стану.

"Матеріальну допомогу можуть отримати кияни – Захисники і Захисниці України, які перебувають у медичних закладах внаслідок поранення. Так, матеріальна допомога надається одноразово особам, які отримали поранення на територіях, на яких ведуться бойові дії, після набрання чинності відповідного рішення Київради, а саме з 24.09.2024 року", — йдеться у повідомленні.

Таким чином, влада Києва всебічно підтримує киян, які стали на захист країни. Відповідна допомога є ініціативою мера Києва Віталія Кличка.

Як отримати допомогу від мерії Києва

Для того, щоб отримати 45 тис. грн громадяни або їх представники мають подати у Департамент соціальної та ветеранської політики КМДА заяву довільної форми.

Також необхідно зібрати пакет документів та подати через комунальну установу "Київ Мілітарі Хаб". А саме:

копію паспорта;

копію ідентифікаційного коду;

копію посвідчення встановленого зразка (якщо є);

копію довідки про обставини травми, поранення, контузії чи каліцтва, передбаченої додатком п'ять до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ;

копію медичних довідок (форми № 027/о чи № 028/о);

копію взяття на облік як внутрішньо переміщених осіб (за наявності);

копію документа, де підтверджується повноваження представника;

дані про номер банківського рахунка (IBAN).

Рішення про надання виплати будуть ухвалювати протягом місяця з дати подання повного пакета документів. Перерахунок грошей має відбутися упродовж першої декади наступного місяця.

Що ще варто знати

Нагадаємо, під час звільнення військовослужбовець ЗСУ має право на одноразову компенсацію у розмірі 50% місячної зарплати. У випадку звільнення за станом здоров’я розраховують без урахування вислуги років.

Також ми писали, що військові, які не використали щорічну оплачувану відпустку, мають право на компенсацію за відпустку. Її виплачують у обсязі за кожен невикористаний день під час звільнення військовослужбовця з лав Збройних сил України.