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Помощь для бойцов ВСУ — как получить 45 тыс. грн

28 октября 2024 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Деньги для бойцов ВСУ — кто может получить помощь в 45 тыс. грн
Украинские военные. Фото: GeneralStaff
Ксения Симонова - Редактор

Некоторые украинские военнослужащие могут оформить материальную помощь в 45 тыс. гривен в случае получения ранения. Порядок предоставления таких выплат утвердили в горсовете Киева.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской госадминистрации.

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Детальнее о помощи в 45 тыс. грн

Как отмечается, одноразовую финансовую помощь могут получить киевляне, присоединившиеся к армии, а ныне находящиеся в медучреждениях.

Помощь в размере 45 тыс. грн из городского бюджета будет предоставляться раненым в течение действия военного положения.

"Материальную помощь могут получить киевляне — Защитники и Защитницы Украины, которые находятся в медицинских учреждениях в результате ранения. Так, материальная помощь оказывается единовременно лицам, получившим ранения на территориях, на которых ведутся боевые действия, после вступления в силу соответствующего решения Киевсовета, а именно с 24.09.2024 года", — говорится в сообщении.

Таким образом, власти Киева всесторонне поддерживают киевлян, вставших на защиту страны. Соответствующая помощь — инициатива мэра Киева Виталия Кличко.

Как получить помощь от мэрии Киева

Для того, чтобы получить 45 тыс. грн граждане или их представители должны подать в Департамент социальной и ветеранской политики КГГА заявление произвольной формы.

Также необходимо собрать пакет документов и подать через коммунальное учреждение "Киев Милитари Хаб". А именно:

  • копию паспорта;
  • копию идентификационного кода;
  • копию удостоверения установленного образца (если есть);
  • копию справки об обстоятельствах травмы, ранения, контузии или увечья, предусмотренной приложением пять к Положению о военно-врачебной экспертизе в ВСУ;
  • копию медицинских справок (формы № 027/о или № 028/о);
  • копию взятия на учет как внутренне перемещенных лиц (при наличии);
  • копию документа, где подтверждается полномочие представителя;
  • данные о номере банковского счета (IBAN).

Решения о предоставлении выплаты будут принимать в течение месяца с даты предоставления полного пакета документов. Перечисление денег должно состояться в течение первой декады следующего месяца.

Что еще стоит знать

Напомним, во время увольнения военнослужащий ВСУ имеет право на одноразовую компенсацию в размере 50% месячной зарплаты. В случае увольнения по состоянию здоровья рассчитывают без учета выслуги лет.

Также мы писали, что военные, не использовавшие ежегодный оплачиваемый отпуск, имеют право на компенсацию за отпуск. Ее выплачивают в объеме за каждый неиспользованный день во время увольнения военнослужащего из рядов Вооруженных сил Украины.

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