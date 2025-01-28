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Доплати військовому за експертність — що відомо

28 січня 2025 05:59
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Які доплати отримає військовий за експертність - умови
Гроші для військовослужбовців ЗСУ. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Українські військові отримують цілу низку щомісячних доплат до зарплати. Однією із таких є доплата за функції державного експерта з питань таємниць.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Військовослужбовці Збройних сил України мають право на цілу низку щомісячних видів грошового забезпечення.

Це можуть бути як основні, так і додаткові види.

До перших відносяться, наприклад, посадовий оклад та доплата за вислугу років.

Кому нараховуються гроші за експертність

До списку щомісячних додаткових видів грошового забезпечення входять підвищення окладу, надбавки та доплати.

Однією із таких доплат є доплата за експертність.

Згідно із чинним законом, військовослужбовець має право на щомісячну доплату за виконання функцій державного експерта з питань таємниць.

Сума такої доплати не уточнюється.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як військовим нараховують виплати за бойові завдання.

 Також ми повідомляли про те, хто в ЗСУ має право на найбільшу винагороду, розміром 100 тисяч гривень.

виплати ЗСУ військові військовослужбовці таємниця

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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06:22 Висновок один — всім обмежено придатним не поновлять статус

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