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Главная arrow Военная экономика arrow Доплаты военному за экспертность — что известно arrow

Доплаты военному за экспертность — что известно

28 января 2025 05:59
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Какие доплаты получит военный за экспертность - условия
Деньги для военнослужащих ВСУ. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Украинские военные получают целый ряд ежемесячных доплат к зарплате. Одной из таких является доплата за функции государственного эксперта по вопросам тайн.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Основные и дополнительные виды выплат в ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на целый ряд ежемесячных видов денежного обеспечения.

Это могут быть как основные, так и дополнительные виды.

К первым относятся, например, должностной оклад и доплата за выслугу лет.

Кому начисляются деньги за экспертность

В список ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения входят повышение оклада, надбавки и доплаты.

Одной из таких доплат является доплата за экспертность.

Согласно действующему закону, военнослужащий имеет право на ежемесячную доплату за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн.

Сумма такой доплаты не уточняется.

Напомним, мы ранее писали о том, как военным начисляют выплаты за боевые задания.

Также мы сообщали о том, кто в ВСУ имеет право на самое большое вознаграждение, размером 100 тысяч гривен.

выплаты ВСУ военные военнослужащие тайна

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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