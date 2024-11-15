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Виплати військовим оновили — хто отримає додаткові 100 тис. грн

15 листопада 2024 15:29
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Виплати українським військовим — скільки платитимуть тим, хто виконує бойові завдання на території РФ
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Кабінет міністрів України вніс зміни до постанов, що регулюють виплати військовослужбовцям. Зокрема, було введено нову категорію громадян, які виконують бойові завдання на території Російської Федерації.

Про це в п'ятницю, 15 листопада, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

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Урядовець зазначив, що виплати здійснюватимуться наступним чином:

  • 100 000 грн на місяць — для осіб, які здійснюють заходи щодо забезпечення оборони країни на території держави-агресора, пропорційно до часу участі в таких діях.
  • 70 000 грн одноразово — за кожні 30 днів виконання завдань (сумарно обчислених).
  • 100 000 грн на місяць — для співробітників ДСНС, НАБУ та поліції під час перебування на території держави-агресора, пропорційно до часу їхньої участі в таких діях.

Крім того, передбачено додаткові виплати та компенсації:

  • 100 000 грн — за поранення на території держави-агресора.
  • 15 млн грн одноразово — для родичів військовослужбовців у разі їх загибелі на території держави-агресора під час виконання бойового завдання.

Також для військовослужбовців, які виконують завдання на території держави-агресора, передбачено пільги на оподаткування військовим збором.

Що ще треба знати

Нагадаємо, громадяни, які були мобілізовані для проходження військової служби в Збройних силах України, отримують грошове забезпечення. Відомо, який розмір цих виплат під час навчання.

Ми також писали, що військовослужбовці ЗСУ можуть отримувати додаткові виплати за переїзд на нове місце служби, а також компенсацію за оренду житла. Допомогу можна отримати за певних умов.

Кабінет міністрів виплати Тарас Мельничук війна військовослужбовці

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