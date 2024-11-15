Виплати українським військовим — скільки платитимуть тим, хто виконує бойові завдання на території РФ

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Кабінет міністрів України вніс зміни до постанов, що регулюють виплати військовослужбовцям. Зокрема, було введено нову категорію громадян, які виконують бойові завдання на території Російської Федерації.

Про це в п'ятницю, 15 листопада, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

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Урядовець зазначив, що виплати здійснюватимуться наступним чином:

100 000 грн на місяць — для осіб, які здійснюють заходи щодо забезпечення оборони країни на території держави-агресора, пропорційно до часу участі в таких діях.

для осіб, які здійснюють заходи щодо забезпечення оборони країни на території держави-агресора, пропорційно до часу участі в таких діях. 70 000 грн одноразово — за кожні 30 днів виконання завдань (сумарно обчислених).

за кожні 30 днів виконання завдань (сумарно обчислених). 100 000 грн на місяць — для співробітників ДСНС, НАБУ та поліції під час перебування на території держави-агресора, пропорційно до часу їхньої участі в таких діях.

Крім того, передбачено додаткові виплати та компенсації:

100 000 грн — за поранення на території держави-агресора.

за поранення на території держави-агресора. 15 млн грн одноразово — для родичів військовослужбовців у разі їх загибелі на території держави-агресора під час виконання бойового завдання.

Також для військовослужбовців, які виконують завдання на території держави-агресора, передбачено пільги на оподаткування військовим збором.

Що ще треба знати

Нагадаємо, громадяни, які були мобілізовані для проходження військової служби в Збройних силах України, отримують грошове забезпечення. Відомо, який розмір цих виплат під час навчання.

Ми також писали, що військовослужбовці ЗСУ можуть отримувати додаткові виплати за переїзд на нове місце служби, а також компенсацію за оренду житла. Допомогу можна отримати за певних умов.