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Выплаты военным обновили — кто получит дополнительные 100 тысяч

15 ноября 2024 15:29
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Выплаты украинским военным — сколько будут платить тем, кто выполняет боевые задания на территории РФ
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Кабинет министров Украины внес изменения в постановления, регулирующие выплаты военнослужащим. В частности, была введена новая категория граждан, выполняющих боевые задания на территории Российской Федерации.

Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

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Чиновник отметил, что выплаты будут осуществляться следующим образом:

  • 100 000 грн в месяц — для лиц, осуществляющих меры по обеспечению обороны страны на территории государства-агрессора, пропорционально времени участия в таких действиях.
  • 70 000 грн одноразово — за каждые 30 дней выполнения задач (суммарно вычисленных).
  • 100 000 грн в месяц — для сотрудников ГСЧС, НАБУ и полиции во время пребывания на территории государства-агрессора пропорционально времени их участия в таких действиях.

Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты и компенсации:

  • 100 000 грн — за ранение на территории государства-агрессора.
  • 15 млн грн единовременно — для родственников военнослужащих в случае их гибели на территории государства-агрессора во время выполнения боевого задания.

Также для военнослужащих, выполняющих задачи на территории государства-агрессора, предусмотрены льготы на налогообложение военным сбором.

Что еще нужно знать

Напомним, граждане, мобилизованные для прохождения военной службы в Вооруженных силах Украины, получают денежное обеспечение. Известно, каков размер этих выплат во время обучения.

Мы также писали, что военнослужащие ВСУ могут получать дополнительные выплаты за переезд на новое место службы, а также компенсацию аренды жилья. Помощь можно получить при определенных условиях.

Кабинет министров выплаты Тарас Мельничук війна военнослужащие

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