Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow Чому командир може відмовити у виплатах сім'ї зниклого безвісти arrow

Чому командир може відмовити у виплатах сім'ї зниклого безвісти

5 грудня 2024 07:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Виплати сім’ям військових у полоні чи зниклих безвісти — коли їх можуть скасувати
Гроші у гаманці. Фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Члени сім'ї військовослужбовця, який зник безвісти або опинився у полоні, можуть отримувати грошові виплати. Попри це, закон чітко відмежовує випадки, які не дозволяють отримувати такі виплати.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Читайте також:

В яких випадках можуть відмовити у виплатах

Згідно з чинним законодавством України, командир військової частини має право відмовити у виплаті грошового забезпечення членам сім’ї військовослужбовця, якщо виникають певні обставини.

До таких належать:

  • подання заяви особами, які не мають права на отримання грошового забезпечення. Це стосується випадків, коли заявник не є законним членом сім’ї військовослужбовця;
  • якщо заявник не надав усі необхідні документи, виплата грошового забезпечення може бути тимчасово призупинена до їх повного подання;
  • якщо заява подана після трьох років із моменту набрання чинності рішенням суду про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім або померлим, виплати можуть бути відхилені;
  • якщо встановлено, що військовослужбовець добровільно здався в полон або залишив службу без дозволу, це є підставою для відмови у виплатах.

Коли припиняються виплати грошового забезпечення

Якщо ж сім'ям погодили такі виплати, то є встановлені чіткі терміни. Щомісячні виплати сім’ям військовослужбовців, які перебувають у полоні, заручниках або зникли безвісти, тривають до визначених законодавством моментів:

  • для військовослужбовців, захоплених у полон чи заручниками — до дня їх звільнення включно;
  • для тих, кого визнано безвісно відсутніми — до моменту набрання чинності рішенням суду про визнання їх померлими;
  • виплати припиняються також у разі виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини.

Виплати здійснюються до повного з’ясування обставин, які стосуються перебування військовослужбовця в полоні, заручниках чи його інтернування. Якщо суд скасовує рішення про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім або оголошеним померлим, виплати також припиняються.

Ці норми регламентуються Постановою Кабінету Міністрів України № 884 від 30.11.2016, яка визначає порядок виплати грошового забезпечення сім’ям військовослужбовців у таких випадках.

Нагадаємо, військовослужбовці можуть отримати додаткові виплати у разі переїзду. Також у ПФУ змінили правила обчислення лікарняних та зарплати для мобілізованих. 

виплати родина полонені соцвиплати зниклі безвісти військовослужбовці

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:02 Тричі отримував повістки і не приходив до ТЦК — рішення суду

Text

08:00 Заяви США про мобілізаційний вік в Україні — ефір Ранок.LIVE

07:59 Таємний дзвінок Герасимова — що обговорювали генерали РФ та США

07:59 Чутки про прорив фронту — Братчук описав реальну ситуацію

07:37 Путін бреше росіянам про реальний стан економіки РФ — розбір ISW

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

07:35 Чи можна закрити карту "Національний кешбек" та які є нюанси

07:30 В ЗСУ поменшає бюрократії — 12 журналів оцифрують в один

07:30 Чому командир може відмовити у виплатах сім'ї зниклого безвісти

07:21 Працівник фірми допомагав ухилянтам — як його покарав суд

07:10 На Тернопільщині комбайнери замордували вагітну свиню

08:02 Тричі отримував повістки і не приходив до ТЦК — рішення суду

07:59 Таємний дзвінок Герасимова — що обговорювали генерали РФ та США

07:59 Чутки про прорив фронту — Братчук описав реальну ситуацію

07:37 Путін бреше росіянам про реальний стан економіки РФ — розбір ISW

07:35 Чи можна закрити карту "Національний кешбек" та які є нюанси

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

07:30 В ЗСУ поменшає бюрократії — 12 журналів оцифрують в один

07:30 Чому командир може відмовити у виплатах сім'ї зниклого безвісти

07:21 Працівник фірми допомагав ухилянтам — як його покарав суд

07:10 На Тернопільщині комбайнери замордували вагітну свиню

07:01 Шахраї "полюють" — як клієнтам ПриватБанку захистити гроші

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

08:00 Заяви США про мобілізаційний вік в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

01:14 Скільки годин без світла — експерт про "позитивний" сценарій

4 грудня 2024
Text

21:00 Як жити після втрати — Анастасія Прадун у проєкті Жінки-фенікс

Text

20:05 Снайпери показали кадри запеклих боїв під Куп'янськом

Text

19:11 Навчені та потрібні — речниця ОТУ "Луганськ" про бійців в СЗЧ

Text

17:56 Єрмак поїхав до Трампа домовлятися про мир — ефір Вечір.LIVE

Text

16:44 Військова пояснила, на чому росіяни воюють у Торецьку

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

13:06 Шольц готовий ввести війська в Україну — ефір День.LIVE

Text

12:22 Нардеп пояснив, чим займатиметься Міністерство єдності

Text

08:54 Ветеран війни запропонував рішення для покращення інклюзії

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок