Виплати сім’ям військових у полоні чи зниклих безвісти — коли їх можуть скасувати

Гроші у гаманці. Фото: УНІАН

Члени сім'ї військовослужбовця, який зник безвісти або опинився у полоні, можуть отримувати грошові виплати. Попри це, закон чітко відмежовує випадки, які не дозволяють отримувати такі виплати.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Читайте також:

В яких випадках можуть відмовити у виплатах

Згідно з чинним законодавством України, командир військової частини має право відмовити у виплаті грошового забезпечення членам сім’ї військовослужбовця, якщо виникають певні обставини.

До таких належать:

подання заяви особами, які не мають права на отримання грошового забезпечення. Це стосується випадків, коли заявник не є законним членом сім’ї військовослужбовця;

якщо заявник не надав усі необхідні документи, виплата грошового забезпечення може бути тимчасово призупинена до їх повного подання;

якщо заява подана після трьох років із моменту набрання чинності рішенням суду про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім або померлим, виплати можуть бути відхилені;

якщо встановлено, що військовослужбовець добровільно здався в полон або залишив службу без дозволу, це є підставою для відмови у виплатах.

Коли припиняються виплати грошового забезпечення

Якщо ж сім'ям погодили такі виплати, то є встановлені чіткі терміни. Щомісячні виплати сім’ям військовослужбовців, які перебувають у полоні, заручниках або зникли безвісти, тривають до визначених законодавством моментів:

для військовослужбовців, захоплених у полон чи заручниками — до дня їх звільнення включно;

для тих, кого визнано безвісно відсутніми — до моменту набрання чинності рішенням суду про визнання їх померлими;

виплати припиняються також у разі виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини.

Виплати здійснюються до повного з’ясування обставин, які стосуються перебування військовослужбовця в полоні, заручниках чи його інтернування. Якщо суд скасовує рішення про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім або оголошеним померлим, виплати також припиняються.

Ці норми регламентуються Постановою Кабінету Міністрів України № 884 від 30.11.2016, яка визначає порядок виплати грошового забезпечення сім’ям військовослужбовців у таких випадках.

Нагадаємо, військовослужбовці можуть отримати додаткові виплати у разі переїзду. Також у ПФУ змінили правила обчислення лікарняних та зарплати для мобілізованих.