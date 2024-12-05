Выплаты семьям военных в плену или пропавших без вести — когда их могут отменить

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Члены семьи пропавшего без вести или оказавшегося в плену военнослужащего могут получать денежные выплаты. Несмотря на это, закон четко отграничивает случаи, которые не позволяют получать такие выплаты.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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В каких случаях могут отказать в выплатах

Согласно действующему законодательству Украины, командир воинской части имеет право отказать в выплате денежного довольствия членам семьи военнослужащего, если возникают определенные обстоятельства.

К таким относятся:

подача заявления лицами, не имеющими права на получение денежного довольствия. Это касается случаев, когда заявитель не является законным членом семьи военнослужащего;

если заявитель не предоставил все необходимые документы, выплата денежного довольствия может быть временно приостановлена до их полного представления;

если заявление подано после трех лет с момента вступления в силу решения суда о признании военнослужащего безвестно отсутствующим или умершим, выплаты могут быть отклонены;

если установлено, что военнослужащий добровольно сдался в плен или оставил службу без разрешения, это основание отказа в выплатах.

Когда прекращаются выплаты денежного довольствия

Если же семьям согласовали такие выплаты, то есть установленные четкие сроки.

для военнослужащих, захваченных в плен или заложниками — ко дню их освобождения включительно;

для тех, кто признан безвестно отсутствующими — до момента вступления в силу решения суда о признании их умершими;

выплаты прекращаются также в случае исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части.

Выплаты производятся до полного выяснения обстоятельств, касающихся пребывания военнослужащего в плену, заложниках или его интернировании.

Эти нормы регламентируются Постановлением Кабинета Министров Украины №884 от 30.11.2016, которое определяет порядок выплаты денежного довольствия семьям военнослужащих в таких случаях.

Напомним, военнослужащие могут получить дополнительные выплаты в случае переезда. Также в ПФУ изменили правила вычисления больничных и зарплаты для мобилизованных.