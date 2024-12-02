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Виплати підйомних військовим — коли їх можна отримати та які суми

2 грудня 2024 06:45
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Підйомна допомога військовослужбовцям — умови, розміри та порядок виплати
Гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Підйомна допомога — це фінансова виплата, яка призначається військовослужбовцям у разі переїзду на нове місце військової служби. Крім того, на неї можуть претендувати й члени сім'ї військового.

Який розмір підйомної допомоги та що потрібно зробити для її отримання — читайте далі на Новини.LIVE.

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Виплата підйомної допомоги військовому передбачена у зв'язку з:

  • призначенням на нову посаду в іншому населеному пункті;
  • зарахуванням на навчання до військових навчальних закладів, закладів вищої освіти, що мають військові підрозділи, військових коледжів чи навчальних центрів (із терміном навчання понад шість місяців);
  • передислокацією військової частини, установи чи організації.

Умовою отримання підйомної допомоги є те, що попередня посада не зберігається за військовослужбовцем, а сам переїзд відбувається до нового населеного пункту.

Умови та розміри виплат

Розмір підйомної допомоги визначається відповідно до таких норм:

  • місячне грошове забезпечення виплачується військовослужбовцю;
  • додатково 50% місячного грошового забезпечення нараховується за кожного члена сім’ї, який переїхав разом із ним;
  • також виплачуються добові, які встановлюються Кабінетом Міністрів України для працівників, що перебувають у відрядженні. Добові виплачуються як на самого військовослужбовця, так і на кожного члена його сім’ї за кожен день перебування в дорозі.

Чи можуть мобілізовані військовослужбовці отримати підйомну допомогу

Мобілізовані військовослужбовці не мають права на отримання підйомної допомоги. Це право виникає лише за умови укладення контракту про проходження військової служби та подальшого переїзду до нового місця служби.

Виплати при навчанні

Військовослужбовці, зараховані на навчання до військових навчальних закладів із терміном навчання понад шість місяців, мають право на підйомну допомогу. Проте, якщо тривалість навчання становить менш як шість місяців, така допомога не виплачується.

Виплата підйомних через передислокацію військової частини

У разі передислокації військової частини підйомна допомога виплачується військовослужбовцям, які разом із підрозділом переїхали до нового місця служби.

Підставою для такої виплати є:

  • Організаційна директива Міністерства оборони або Генерального штабу ЗСУ.
  • Розпорядження Кабінету Міністрів України.
  • Наказ командира військової частини.

Як отримати підйомну допомогу

Для отримання підйомної допомоги військовослужбовцю необхідно пройти кілька етапів. Військовослужбовець подає рапорт, в якому зазначає інформацію про переїзд та членів своєї сім’ї, які переїхали разом із ним.

На підставі рапорту командир військової частини видає наказ про виплату підйомної допомоги та добових. У наказі зазначаються всі суми, які належать до виплати військовослужбовцю та його сім’ї. За необхідності командир може організувати перевірку факту переїзду військовослужбовця та членів його сім’ї. Для цього створюється комісія, яка складає акт перевірки.

Коли військовослужбовець має право на підйомну допомогу

Право на підйомну допомогу виникає залежно від обставин:

  • при призначенні на посаду — з дати прийняття посади та справ;
  • при зарахуванні на навчання — з дати зарахування до військового навчального закладу;
  • при передислокації військової частини — з дати прибуття до нового місця дислокації;
  • для членів сім’ї — з дати подання рапорту військовослужбовцем.

Чи виплачується допомога у разі короткострокового навчання

Підйомна допомога не виплачується військовослужбовцям, які завершили навчання в закладах із терміном навчання менш як шість місяців і залишаються служити в населеному пункті, де розташований навчальний заклад.

Особливості виплат для членів сім’ї

Члени сім’ї військовослужбовця також мають право на компенсацію — це підйомна допомога в розмірі 50% місячного грошового забезпечення та  добові на кожного члена сім’ї за кожен день дороги. Суми виплат фіксуються у наказі командира на підставі рапорту військовослужбовця.

Нагадаємо, військові, яких вивели з району бойових дій, для відновлення можуть отримати гарантовані виплати додаткової винагороди

Також стало відомо, чи будуть підвищувати заробітну плату військовим у ЗСУ. 

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