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Додаткові виплати військовослужбовцям після ротації — деталі

29 листопада 2024 07:10
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Виплати військовим за переведення частини з зони бойових дій — які правила
Військові навчання. Фото: пресслужба 24-ї ОМБр імені Короля Данила
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовослужбовцям після виведення військової частини з району бойових дій для відновлення гарантовані виплати додаткової винагороди. Проте, ця виплата можлива за кількох умов.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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Військовослужбовці, які продовжують виконувати бойові або спеціальні завдання після включення їхньої військової частини до складу діючих угруповань військ (сил) Сил оборони держави або резерву Головнокомандувача Збройних Сил України, мають право на додаткову винагороду.

Розмір цієї винагороди становить 30 000 гривень на місяць, з розрахунком пропорційно часу виконання завдань відповідно до бойового наказу чи розпорядження.

Які умови для отримання такої виплати

Перебування військового управління, частини або підрозділу в резерві Головнокомандувача Збройних Сил України підтверджується директивними документами, які визначають завдання щодо утримання резерву чи його застосування за рішенням Головнокомандувача.
Відповідно до Методичних рекомендацій (затверджених 2 березня 2023 року № 346/345 заступником начальника Генерального штабу ЗСУ), винагорода нараховується за умови одночасного виконання таких вимог:

  • включення військової частини до складу діючих угруповань військ (сил) Сил оборони держави або резерву Головнокомандувача;
  • наявність бойового наказу або розпорядження командира щодо виконання бойових чи спеціальних завдань;
  • фактичне виконання військовослужбовцем цих завдань у складі угруповання військ або резерву;

Нагадаємо, у ТЦК та СП пояснили як відрізняється заробітна плата мобілізованих та контрактників.

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