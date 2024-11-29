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Дополнительные выплаты военнослужащим после ротации — детали

29 ноября 2024 07:10
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Выплаты военным за перевод части из зоны боевых действий — какие правила
Военные учения. Фото: прессслужба 24-й ОМБр имени Короля Даниила
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнослужащим после вывода воинской части из района боевых действий по восстановлению гарантированы выплаты дополнительного вознаграждения. Однако эта выплата возможна при нескольких условиях.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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Военнослужащие, которые продолжают выполнять боевые или специальные задания после включения их воинской части в состав действующих группировок войск (сил) Сил обороны государства или резерва Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, имеют право на дополнительное вознаграждение.

Размер этого вознаграждения составляет 30 000 гривен в месяц, с расчетом пропорционально времени выполнения задач в соответствии с боевым приказом или распоряжением.

Какие условия для получения такой выплаты

Нахождение военного управления, части или подразделения в резерве Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины подтверждается директивными документами, которые определяют задачи по содержанию резерва или его применения по решению Главнокомандующего.
В соответствии с Методическими рекомендациями (утвержденными 2 марта 2023 г. № 346/345 заместителем начальника Генерального штаба ВСУ), вознаграждение начисляется при одновременном выполнении следующих требований:

  • включение воинской части в состав действующих группировок войск (сил) Сил обороны государства или резерва Главнокомандующего;
  • наличие боевого приказа или распоряжение командира по выполнению боевых или специальных задач;
  • фактическое исполнение военнослужащим этих задач в составе группировки войск или резерва;

Напомним, в ТЦК и СП объяснили, как отличается заработная плата мобилизованных и контрактников.

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