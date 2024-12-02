Подъемная помощь военнослужащим — условия размеры и порядок выплаты

Выплаты подъемных военным — когда их можно получить и какие суммы
Подъемная помощь – это финансовая выплата, которая назначается военнослужащим в случае переезда на новое место военной службы. Кроме того, на нее могут претендовать и члены семьи военного.
Какой размер подъемной помощи и что нужно сделать для ее получения, читайте дальше на Новини.LIVE.
В каком случае оказывают подъемную помощь военному
Выплата подъемной помощи военному предусмотрена в связи с:
- назначением на новую должность в другом населенном пункте;
- зачислением на обучение в военные учебные заведения, заведения высшего образования, имеющие военные подразделения, военных колледжей или учебных центров (со сроком обучения свыше шести месяцев);
- передислокацией воинской части, учреждения или организации.
Условием получения подъемной помощи является то, что предыдущая должность не сохраняется за военнослужащим, а сам переезд происходит в новый населенный пункт.
Условия и размеры выплат
Размер подъемной помощи определяется в соответствии со следующими нормами:
- месячное денежное довольствие выплачивается военнослужащему;
- дополнительно 50% месячного денежного довольствия начисляется за каждого члена семьи, переехавшего вместе с ним;
- также выплачиваются суточные, устанавливаемые Кабинетом министров Украины работников, находящихся в командировке. Суточные выплачиваются как на военнослужащего, так и на каждого члена его семьи за каждый день пребывания в пути.
Могут ли мобилизованные военнослужащие получить подъемную помощь
Мобилизированные военнослужащие не имеют права на получение подъемной помощи. Это право возникает только при заключении контракта о прохождении военной службы и последующего переезда к новому месту службы.
Выплаты при обучении
Военнослужащие, зачисленные на обучение в военные учебные заведения со сроком обучения свыше шести месяцев, имеют право на подъемную помощь. Однако, если продолжительность обучения составляет менее шести месяцев, такая помощь не выплачивается.
Выплата подъемных из-за передислокации воинской части
При передислокации воинской части подъемная помощь выплачивается военнослужащим, которые вместе с подразделением переехали к новому месту службы.
Основанием для такой выплаты является:
- Организационная директива Министерства обороны или Генерального штаба ВСУ.
- Распоряжение Кабинета министров Украины.
- Приказ командира воинской части.
Как получить подъемную помощь
Для получения подъемной помощи военнослужащему нужно пройти несколько этапов. Военнослужащий подает рапорт, в котором указывает информацию о переезде и членах своей семьи, переехавших вместе с ним.
На основании рапорта командир воинской части издает приказ о выплате подъемных пособий и суточных. В приказе указываются все суммы, относящиеся к выплате военнослужащему и его семье. При необходимости командир может организовать проверку факта переезда военнослужащего и его семьи. Для этого создается комиссия, составляющая акт проверки.
Когда военнослужащий имеет право на подъемную помощь
Право на подъемную помощь возникает в зависимости от обстоятельств:
- при назначении на должность — с даты принятия должности и дел;
- при зачислении на обучение — с даты зачисления в военное учебное заведение;
- при передислокации воинской части — с даты прибытия в новое место дислокации;
- для членов семьи — с даты представления рапорта военнослужащим.
Выплачивается ли пособие в случае краткосрочного обучения
Подъемная помощь не выплачивается военнослужащим, которые завершили обучение в заведениях со сроком обучения менее шести месяцев и остаются служить в населенном пункте, где расположено учебное заведение.
Особенности выплат для членов семьи
Члены семьи военнослужащего также имеют право на компенсацию — это подъемная помощь в размере 50% месячного денежного довольствия и суточные на каждого члена семьи за каждый день дороги. Суммы выплат фиксируются в приказе командира на основании рапорта военнослужащего.
Напомним, военные, выведенные из района боевых действий для восстановления, могут получить гарантированные выплаты дополнительного вознаграждения.
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