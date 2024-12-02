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Выплаты подъемных военным — когда их можно получить и какие суммы

2 декабря 2024 06:45
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Подъемная помощь военнослужащим — условия размеры и порядок выплаты
Деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Подъемная помощь – это финансовая выплата, которая назначается военнослужащим в случае переезда на новое место военной службы. Кроме того, на нее могут претендовать и члены семьи военного.

Какой размер подъемной помощи и что нужно сделать для ее получения, читайте дальше на Новини.LIVE.

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В каком случае оказывают подъемную помощь военному

Выплата подъемной помощи военному предусмотрена в связи с:

  • назначением на новую должность в другом населенном пункте;
  • зачислением на обучение в военные учебные заведения, заведения высшего образования, имеющие военные подразделения, военных колледжей или учебных центров (со сроком обучения свыше шести месяцев);
  • передислокацией воинской части, учреждения или организации.

Условием получения подъемной помощи является то, что предыдущая должность не сохраняется за военнослужащим, а сам переезд происходит в новый населенный пункт.

Условия и размеры выплат

Размер подъемной помощи определяется в соответствии со следующими нормами:

  • месячное денежное довольствие выплачивается военнослужащему;
  • дополнительно 50% месячного денежного довольствия начисляется за каждого члена семьи, переехавшего вместе с ним;
  • также выплачиваются суточные, устанавливаемые Кабинетом министров Украины работников, находящихся в командировке. Суточные выплачиваются как на военнослужащего, так и на каждого члена его семьи за каждый день пребывания в пути.

Могут ли мобилизованные военнослужащие получить подъемную помощь

Мобилизированные военнослужащие не имеют права на получение подъемной помощи. Это право возникает только при заключении контракта о прохождении военной службы и последующего переезда к новому месту службы.

Выплаты при обучении

Военнослужащие, зачисленные на обучение в военные учебные заведения со сроком обучения свыше шести месяцев, имеют право на подъемную помощь. Однако, если продолжительность обучения составляет менее шести месяцев, такая помощь не выплачивается.

Выплата подъемных из-за передислокации воинской части

При передислокации воинской части подъемная помощь выплачивается военнослужащим, которые вместе с подразделением переехали к новому месту службы.

Основанием для такой выплаты является:

  • Организационная директива Министерства обороны или Генерального штаба ВСУ.
  • Распоряжение Кабинета министров Украины.
  • Приказ командира воинской части.

Как получить подъемную помощь

Для получения подъемной помощи военнослужащему нужно пройти несколько этапов. Военнослужащий подает рапорт, в котором указывает информацию о переезде и членах своей семьи, переехавших вместе с ним.

На основании рапорта командир воинской части издает приказ о выплате подъемных пособий и суточных. В приказе указываются все суммы, относящиеся к выплате военнослужащему и его семье. При необходимости командир может организовать проверку факта переезда военнослужащего и его семьи. Для этого создается комиссия, составляющая акт проверки.

Когда военнослужащий имеет право на подъемную помощь

Право на подъемную помощь возникает в зависимости от обстоятельств:

  • при назначении на должность — с даты принятия должности и дел;
  • при зачислении на обучение — с даты зачисления в военное учебное заведение;
  • при передислокации воинской части — с даты прибытия в новое место дислокации;
  • для членов семьи — с даты представления рапорта военнослужащим.

Выплачивается ли пособие в случае краткосрочного обучения

Подъемная помощь не выплачивается военнослужащим, которые завершили обучение в заведениях со сроком обучения менее шести месяцев и остаются служить в населенном пункте, где расположено учебное заведение.

Особенности выплат для членов семьи

Члены семьи военнослужащего также имеют право на компенсацию — это подъемная помощь в размере 50% месячного денежного довольствия и суточные на каждого члена семьи за каждый день дороги. Суммы выплат фиксируются в приказе командира на основании рапорта военнослужащего.

Напомним, военные, выведенные из района боевых действий для восстановления, могут получить гарантированные выплаты дополнительного вознаграждения.

Также стало известно, будут ли повышать заработную плату военным в ВСУ.

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