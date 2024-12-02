Подъемная помощь военнослужащим — условия размеры и порядок выплаты

Деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Подъемная помощь – это финансовая выплата, которая назначается военнослужащим в случае переезда на новое место военной службы. Кроме того, на нее могут претендовать и члены семьи военного.

Какой размер подъемной помощи и что нужно сделать для ее получения, читайте дальше на Новини.LIVE.

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В каком случае оказывают подъемную помощь военному

Выплата подъемной помощи военному предусмотрена в связи с:

назначением на новую должность в другом населенном пункте;

зачислением на обучение в военные учебные заведения, заведения высшего образования, имеющие военные подразделения, военных колледжей или учебных центров (со сроком обучения свыше шести месяцев);

передислокацией воинской части, учреждения или организации.

Условием получения подъемной помощи является то, что предыдущая должность не сохраняется за военнослужащим, а сам переезд происходит в новый населенный пункт.

Условия и размеры выплат

Размер подъемной помощи определяется в соответствии со следующими нормами:

месячное денежное довольствие выплачивается военнослужащему;

дополнительно 50% месячного денежного довольствия начисляется за каждого члена семьи, переехавшего вместе с ним;

также выплачиваются суточные, устанавливаемые Кабинетом министров Украины работников, находящихся в командировке. Суточные выплачиваются как на военнослужащего, так и на каждого члена его семьи за каждый день пребывания в пути.

Могут ли мобилизованные военнослужащие получить подъемную помощь

Мобилизированные военнослужащие не имеют права на получение подъемной помощи. Это право возникает только при заключении контракта о прохождении военной службы и последующего переезда к новому месту службы.

Выплаты при обучении

Военнослужащие, зачисленные на обучение в военные учебные заведения со сроком обучения свыше шести месяцев, имеют право на подъемную помощь. Однако, если продолжительность обучения составляет менее шести месяцев, такая помощь не выплачивается.

Выплата подъемных из-за передислокации воинской части

При передислокации воинской части подъемная помощь выплачивается военнослужащим, которые вместе с подразделением переехали к новому месту службы.

Основанием для такой выплаты является:

Организационная директива Министерства обороны или Генерального штаба ВСУ.

Распоряжение Кабинета министров Украины.

Приказ командира воинской части.

Как получить подъемную помощь

Для получения подъемной помощи военнослужащему нужно пройти несколько этапов. Военнослужащий подает рапорт, в котором указывает информацию о переезде и членах своей семьи, переехавших вместе с ним.

На основании рапорта командир воинской части издает приказ о выплате подъемных пособий и суточных. В приказе указываются все суммы, относящиеся к выплате военнослужащему и его семье. При необходимости командир может организовать проверку факта переезда военнослужащего и его семьи. Для этого создается комиссия, составляющая акт проверки.

Когда военнослужащий имеет право на подъемную помощь

Право на подъемную помощь возникает в зависимости от обстоятельств:

при назначении на должность — с даты принятия должности и дел;

при зачислении на обучение — с даты зачисления в военное учебное заведение;

при передислокации воинской части — с даты прибытия в новое место дислокации;

для членов семьи — с даты представления рапорта военнослужащим.

Выплачивается ли пособие в случае краткосрочного обучения

Подъемная помощь не выплачивается военнослужащим, которые завершили обучение в заведениях со сроком обучения менее шести месяцев и остаются служить в населенном пункте, где расположено учебное заведение.

Особенности выплат для членов семьи

Члены семьи военнослужащего также имеют право на компенсацию — это подъемная помощь в размере 50% месячного денежного довольствия и суточные на каждого члена семьи за каждый день дороги. Суммы выплат фиксируются в приказе командира на основании рапорта военнослужащего.

Напомним, военные, выведенные из района боевых действий для восстановления, могут получить гарантированные выплаты дополнительного вознаграждения.

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