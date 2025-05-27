У Мін'юсті спростували інформацію, що боржників ТЦК будуть автоматично вносити до списку виконавчої служби

Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

У Мін'юсті спростували інформацію щодо автоматичного внесення боржників до списку виконавчої служби, в тому числі тих, хто не заплатив штрафи в ТЦК. Таке рішення можуть прийняти тільки після судового засідання.

Про це в етері Телемарафону заявив заступник міністра юстиції України Андрій Гайченко.

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Гайченко зауважив, що законопроєкту №9363 про цифрову трансформацію виконавчого провадження не передбачає автоматичного внесення громадян до реєстру боржників без рішення суду.

Основною метою цього законопроєкту, який пройшов перше читання, є автоматизація чинних процедур стягнення боргів, зменшення навантаження на виконавчу службу, мінімізація корупційних ризиків та забезпечення дотримання прав як боржників, так і кредиторів.

Крім того, законопроєкт передбачає автоматичне зняття арешту з рахунків після повного погашення боргу та цифрову інтеграцію між державними реєстрами.

Гайченко запевнив громадян, що ніхто не позбавить їх житла, земельних ділянок чи іншого нерухомого майна. Він також підкреслив, що "конфіскація нерухомості через штрафи територіальних центрів комплектування (ТЦК) не передбачена".

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