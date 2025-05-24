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Штрафи від ТЦК — хто отримає найбільше у травні

24 травня 2025 06:35
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Найбільші штрафи від ТЦК у травні 2025 року - нові правила, який розмір штрафів
Працівники ТЦК оформлюють документи. Фото: Sobitie
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Найрозповсюдженішим видом покарання за порушення правил військового обліку та мобілізації є штраф. Найбільші штрафи у травні 2025 року чекають на посадових осіб, які не дотримаються вимог мобілізаційної підготовки.

Про це йдеться у матеріалі на порталі KadrEx.

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Адміністративна чи кримінальна відповідальність

Порушення правил військового обліку вважаються або адміністративними правопорушеннями, або кримінальними.

Кримінальні провадження зазвичай відкриваються тоді, коли громадянин ігнорує бойову повістку або ж мобілізаційне розпорядження, яке зазначає, куди і на яку дату потрібно прибути військовозобов’язаному громадянину для виправлення до навчального центру ЗСУ.

У всіх інших випадках настає адміністративна відповідальність, покаранням за яку зазвичай є стягнення, тобто штраф.

Найбільші штрафи від ТЦК

Найсуворіше штрафами караються порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Для звичайних громадян штраф становитиме у воєнний час від 17 до 25,5 тисяч гривень.

А для посадових осіб розмір штрафу збільшується удвічі та становитиме уже від 34 до 59,5 тисяч гривень.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є терміни для накладення штрафу територіальними центрами комплектування.

Додамо, ми повідомляли про те, в яких ситуаціях штраф на порушника військового обліку не можуть накласти.

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