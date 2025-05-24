Самые большие штрафы от ТЦК в мае 2025 года - новые правила, какой размер штрафов

Работники ТЦК оформляют документы. Фото: Sobitie

Самым распространенным видом наказания за нарушение правил воинского учета и мобилизации является штраф. Самые большие штрафы в мае 2025 года ждут должностных лиц, которые не соблюдают требования мобилизационной подготовки.

Об этом говорится в материале на портале KadrEx.

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Административная или уголовная ответственность

Нарушение правил воинского учета считаются или административными правонарушениями, или уголовными.

Уголовные производства обычно открываются тогда, когда гражданин игнорирует боевую повестку или же мобилизационное распоряжение, которое указывает, куда и на какую дату нужно прибыть военнообязанному гражданину для отправки в учебный центр ВСУ.

Во всех остальных случаях наступает административная ответственность, наказанием за которую обычно является взыскание, то есть штраф.

Самые большие штрафы от ТЦК

Строже всего штрафами наказываются нарушения законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Для обычных граждан штраф составит в военное время от 17 до 25,5 тысячи гривен.

А для должностных лиц размер штрафа увеличивается вдвое — и составит уже от 34 до 59,5 тысячи гривен.

Напомним, мы ранее писали о том, какие сроки для наложения штрафа территориальными центрами комплектования.

Добавим, мы сообщали о том, в каких ситуациях штраф на нарушителя воинского учета не могут наложить.