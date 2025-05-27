В Минюсте опровергли информацию, что должников ТЦК будут автоматически вносить в список исполнительной службы

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

В Минюсте опровергли информацию относительно автоматического внесения должников в список исполнительной службы, в том числе тех, кто не заплатил штрафы в ТЦК. Такое решение могут принять только после судебного заседания.

Об этом в эфире Телемарафона заявил заместитель министра юстиции Украины Андрей Гайченко.

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Что известно о скандальном законопроекте

Гайченко отметил, что законопроект №9363 о цифровой трансформации исполнительного производства не предусматривает автоматического внесения граждан в реестр должников без решения суда.

Основной целью этого законопроекта, который прошел первое чтение, является автоматизация действующих процедур взыскания долгов, уменьшение нагрузки на исполнительную службу, минимизация коррупционных рисков и обеспечение соблюдения прав как должников, так и кредиторов.

Кроме того, законопроект предусматривает автоматическое снятие ареста со счетов после полного погашения долга и цифровую интеграцию между государственными реестрами.

Гайченко заверил граждан, что никто не лишит их жилья, земельных участков или другого недвижимого имущества. Он также подчеркнул, что "конфискация недвижимости из-за штрафов территориальных центров комплектования (ТЦК) не предусмотрена".

Напомним, мы ранее писали о том, каковы сроки для наложения штрафа территориальными центрами комплектования.

Добавим, мы сообщали о том, в каких ситуациях штраф на нарушителя воинского учета не могут наложить.