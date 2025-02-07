Грошова допомога інтернованим військовим ЗСУ - хто скільки отримає

Українські військові. Фото: 23 ОМБр

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на одноразову грошову допомогу під час війни у випадку, коли їх інтернують у нейтральну країну. Розмір виплати становить місячне грошове забезпечення воїна.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Одноразова допомога військовим

Українські військовослужбовці під час перебування в лавах Збройних сил України мають право не тільки на щомісячне грошове забезпечення.

Воїни можуть щороку отримувати одноразову грошову допомогу у розмірі місячного грошового забезпечення.

Полон та інтернування як підстави для грошової допомоги

Так, військовослужбовці ЗСУ мають право на допомогу у випадку, якщо з ними щось сталося під час війни.

Цей вид грошового забезпечення нараховується за поранення чи каліцтва, отримані під час бойових дій, а також коли військовий потрапив у полон чи був визнаний зниклим безвісти.

Також військовослужбовцям нараховують одноразову грошову допомогу, якщо їх інтернували до нейтральних країн.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як часто виплачується грошова допомога для військових.

Додамо, ми повідомляли про те, хто з військовослужбовців має право на виплату розміром 100 тисяч гривень на місяць.