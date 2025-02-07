Денежная помощь интернированным военным ВСУ - кто сколько получит

Украинские военные. Фото: 23 ОМБр

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на единовременную денежную помощь во время войны в случае, когда их интернируют в нейтральную страну. Размер выплаты составляет месячное денежное обеспечение воина.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Единовременное пособие военным

Украинские военнослужащие во время пребывания в рядах Вооруженных сил Украины имеют право не только на ежемесячное денежное обеспечение.

Воины могут ежегодно получать единовременное денежное пособие в размере месячного денежного обеспечения.

Плен и интернирование как основания для денежной помощи

Так, военнослужащие ВСУ имеют право на помощь в случае, если с ними что-то произошло во время войны.

Этот вид денежного обеспечения начисляется за ранения или увечья, полученные во время боевых действий, а также когда военный попал в плен или был признан пропавшим без вести.

Также военнослужащим начисляют единовременное денежное пособие, если их интернировали в нейтральные страны.

Напомним, мы ранее писали о том, как часто выплачивается денежная помощь для военных.

Добавим, мы сообщали о том, кто из военнослужащих имеет право на выплату размером 100 тысяч гривен в месяц.