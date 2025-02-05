Кому з військових передбачена щомісячна виплата 100 тис. грн

Військовий на фронті. Ілюстративне фото: 17 ОВМБр

Військовослужбовці, які перебувають на фронті, мають право на отримання додаткових грошових виплат. Це стосується тих захисників, які безпосередньо беруть участь у бойових діях.

Хто може отримувати 100 тисяч гривень, розповіли у матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Бойові виплати військовим

На доплати за військову службу мають право захисники зі складу ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Держспецзв’язку, Держприкордонслужби, Спецзв’язку, Держспецтрансслужби, Нацполіції, спеціалісти ППО і розмінування та пілоти, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення з ворогом.

Також на неї можуть розраховувати військові, які виконують бойові чи спеціальні завдання в першому ешелоні оборони чи наступу на відстані до ротного опорного пункту.

Водночас це стосується й тих, хто виконує бойові завдання між позиціями ЗСУ та окупантами, на захоплених Росією територіях та на території ворога.

Так, розмір додаткової винагороди для військових становить від 30 до 100 тисяч гривень на місяць. Найвищу суму отримують воїни, які беруть участь у бойових діях або сприяють забезпеченню національної безпеки і оборони, а також протидії та стримуванню збройної агресії під час перебування в районах бойових дій.

Крім того, захисники, які перебувають на окупованих територіях чи в населених пунктах ворога — також мають доплату 100 тисяч гривень.

Інші підстави для виплати 100 тисяч

Окрім бійців, які перебувають на стаціонарному лікуванні, виплату мають отримувати й військові у відпустці для лікування (відпустці за станом здоров’я). Але лише за умови тяжкого поранення.

Грошова компенсація за травму відбувається на основі довідки про обставини травми, що має форму №5, видану військовою частиною із відміткою, що травма отримана під час захисту Батьківщини. Додатково там має бути вказано, що військовий:

перебував у засобах індивідуального захисту;

не скоював кримінальних правопорушень;

не намагався завдати собі тілесних ушкоджень;

не перебував у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

Нагадаємо, під час звільнення зі служби офіцери ЗСУ мають право на одноразову грошову виплату в розмірі 50% від місячного забезпечення.

Також раз на рік військові можуть отримати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань.