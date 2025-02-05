Кому из военных предусмотрена ежемесячная выплата 100 тыс. грн

Военный на фронте. Иллюстративное фото: 17 ОВМБр

Военнослужащие, которые находятся на фронте, имеют право на получение дополнительных денежных выплат. Это касается тех защитников, которые непосредственно участвуют в боевых действиях.

Кто может получать 100 тысяч гривен, рассказали в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Боевые выплаты военным

На доплаты за военную службу имеют право защитники из состава ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госспецсвязи, Госпогранслужбы, Спецсвязи, Госспецтрансслужбы, Нацполиции, специалисты ПВО и разминирования и пилоты, которые находятся непосредственно на линии соприкосновения с врагом.

Также на нее могут рассчитывать военные, которые выполняют боевые или специальные задачи в первом эшелоне обороны или наступления на расстоянии до ротного опорного пункта.

В то же время это касается и тех, кто выполняет боевые задачи между позициями ВСУ и оккупантами, на захваченных Россией территориях и на территории врага.

Так, размер дополнительного вознаграждения для военных составляет от 30 до 100 тысяч гривен в месяц. Самую высокую сумму получают воины, которые участвуют в боевых действиях или способствуют обеспечению национальной безопасности и обороны, а также противодействию и сдерживанию вооруженной агрессии во время пребывания в районах боевых действий.

Кроме того, защитники, которые находятся на оккупированных территориях или в населенных пунктах врага — также имеют доплату 100 тысяч гривен.

Другие основания для выплаты 100 тысяч

Кроме бойцов, находящихся на стационарном лечении, выплату должны получать и военные в отпуске для лечения (отпуске по состоянию здоровья). Но только при условии тяжелого ранения.

Денежная компенсация за травму происходит на основе справки об обстоятельствах травмы, которая имеет форму №5, выданную воинской частью с отметкой, что травма получена при защите Родины. Дополнительно там должно быть указано, что военный:

находился в средствах индивидуальной защиты;

не совершал уголовных правонарушений;

не пытался нанести себе телесные повреждения;

не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Напомним, при увольнении со службы офицеры ВСУ имеют право на единовременную денежную выплату в размере 50% от месячного обеспечения.

Также раз в год военные могут получить материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов.