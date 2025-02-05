Кому из военных предусмотрена ежемесячная выплата 100 тыс. грн

Выплата 100 тыс. грн — кто из военных имеет право на получение
Военнослужащие, которые находятся на фронте, имеют право на получение дополнительных денежных выплат. Это касается тех защитников, которые непосредственно участвуют в боевых действиях.
Кто может получать 100 тысяч гривен, рассказали в материале Новини.LIVE.
Боевые выплаты военным
На доплаты за военную службу имеют право защитники из состава ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госспецсвязи, Госпогранслужбы, Спецсвязи, Госспецтрансслужбы, Нацполиции, специалисты ПВО и разминирования и пилоты, которые находятся непосредственно на линии соприкосновения с врагом.
Также на нее могут рассчитывать военные, которые выполняют боевые или специальные задачи в первом эшелоне обороны или наступления на расстоянии до ротного опорного пункта.
В то же время это касается и тех, кто выполняет боевые задачи между позициями ВСУ и оккупантами, на захваченных Россией территориях и на территории врага.
Так, размер дополнительного вознаграждения для военных составляет от 30 до 100 тысяч гривен в месяц. Самую высокую сумму получают воины, которые участвуют в боевых действиях или способствуют обеспечению национальной безопасности и обороны, а также противодействию и сдерживанию вооруженной агрессии во время пребывания в районах боевых действий.
Кроме того, защитники, которые находятся на оккупированных территориях или в населенных пунктах врага — также имеют доплату 100 тысяч гривен.
Другие основания для выплаты 100 тысяч
Кроме бойцов, находящихся на стационарном лечении, выплату должны получать и военные в отпуске для лечения (отпуске по состоянию здоровья). Но только при условии тяжелого ранения.
Денежная компенсация за травму происходит на основе справки об обстоятельствах травмы, которая имеет форму №5, выданную воинской частью с отметкой, что травма получена при защите Родины. Дополнительно там должно быть указано, что военный:
- находился в средствах индивидуальной защиты;
- не совершал уголовных правонарушений;
- не пытался нанести себе телесные повреждения;
- не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Напомним, при увольнении со службы офицеры ВСУ имеют право на единовременную денежную выплату в размере 50% от месячного обеспечения.
Также раз в год военные могут получить материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов.
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