Виплати під час звільнення із ЗСУ - виплати для офіцерів

Українські офіцери. Фото: пресслужба ТрО

Під час звільнення з військової служби офіцери Збройних сил України мають право на одноразову грошову допомогу. Ця допомога становить половину місячного забезпечення цього військовослужбовця.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Офіцери Збройних сил України мають право на виплату під час звільнення з лав ЗСУ.

Ця одноразова грошова допомога становить 50 відсотків місячного грошового забезпечення офіцера.

Підстави для грошової допомоги

Виплата під час звільнення військовослужбовця офіцерського складу нараховується у випадку звільнення із армії за кількох підстав.

Це:

закінчення установлених строків військової служби;

стан здоров’я;

настання особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки платять офіцерам на військовій службі в Україні.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки платять військовим за перший контракт.