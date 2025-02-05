Виплати під час звільнення із ЗСУ - виплати для офіцерів

Коли офіцери мають право на виплату під час звільнення
Під час звільнення з військової служби офіцери Збройних сил України мають право на одноразову грошову допомогу. Ця допомога становить половину місячного забезпечення цього військовослужбовця.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Виплати для офіцерів під час звільнення з армії
Офіцери Збройних сил України мають право на виплату під час звільнення з лав ЗСУ.
Ця одноразова грошова допомога становить 50 відсотків місячного грошового забезпечення офіцера.
Підстави для грошової допомоги
Виплата під час звільнення військовослужбовця офіцерського складу нараховується у випадку звільнення із армії за кількох підстав.
Це:
- закінчення установлених строків військової служби;
- стан здоров’я;
- настання особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки платять офіцерам на військовій службі в Україні.
Додамо, ми повідомляли про те, скільки платять військовим за перший контракт.
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