Выплаты при увольнении из ВСУ - выплаты для офицеров

Украинские офицеры. Фото: пресс-служба ТрО

При увольнении с военной службы офицеры Вооруженных сил Украины имеют право на единовременное денежное пособие. Эта помощь составляет половину месячного обеспечения этого военнослужащего.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Выплаты для офицеров при увольнении из армии

Офицеры Вооруженных сил Украины имеют право на выплату при увольнении из рядов ВСУ.

Эта единовременная денежная помощь составляет 50 процентов месячного денежного обеспечения офицера.

Основания для денежной помощи

Выплата при увольнении военнослужащего офицерского состава начисляется в случае увольнения из армии по нескольким основаниям.

Это:

окончание установленных сроков военной службы;

состояние здоровья;

наступление особого периода и нежеланием продолжать военную службу военнослужащим-женщиной, имеющей ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько платят офицерам на военной службе в Украине.

Добавим, мы сообщали о том, сколько платят военным за первый контракт.