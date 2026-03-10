Відео
Головна Військова економіка Чи можуть УБД безкоштовно вставити зуби у приватних клініках

Чи можуть УБД безкоштовно вставити зуби у приватних клініках

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 05:56
Безкоштовні стоматологічні послуги для учасників бойових дій - список лікарень
Учасники бойових дій мають право на безкоштовні стоматологічні послуги. Фото: mukachevo.net, "АрміяInform". Колаж: Новини.LIVE

Держава гарантує учасникам бойових дій стоматологічні послуги на пільгових умовах. Йдеться про протезування зубів, яке можна здійснити навіть у деяких приватних клініках.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на офіційному сайті Міністерства оборони України.

Читайте також:

Стоматологічні пільги для УБД

Військовослужбовці, які брали участь у військових діях під час нинішньої повномасштабної російсько-української війни, мають право на спеціальний статус – учасник бойових дій. Цей статус надає право таким військовим на отримання різноманітних пільг.

Це, зокрема, послуги на медичне обслуговування. Однією із таких послуг є стоматологічне обслуговування.

У Міністерстві оборони пояснили, які стоматологічні послуги надаються військовим у статусі УБД. "Учасники бойових дій мають право на першочергове безкоштовне зубопротезування", — наголосили у військовому відомстві.

Де можуть лікувати зуби учасники бойових дій

У МО підкреслили, що існує один-єдиний виняток, на який не розповсюджується пільга для УБД. Йдеться про протезування з використанням дорогоцінних металів.

Міністерство оборони пояснило, у яких саме клініках можна отримати таку пільгову послугу. "Лікування зубів можна проходити як у державних, так і у приватних закладах", — йдеться у пояснення Міноборони.

Єдина умова — ці приватні стоматологічні заклади повинні мати чинну угоду з Національною службою здоров’я України. "Інформацію про такі заклади можна отримати у контакт-центрі НСЗУ за номером 16-77", — резюмували у військовому відомстві.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як і де можна дізнатися про місцеві пільги для УБД.

Магазини надають знижки на товари та послуги, музеї, виставки, театри — безкоштовний вхід тощо. Крім самих військовослужбовців, право на такі пільги мають і члени їхніх родин.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Україні спростили отримання нового посвідчення учасника бойових дій.

Мова йде про випадки, коли документ втратили або ж його викрали. Також процедура стосується людей звільнених з полону.

лікування пільги учасник бойових дій УБД стоматолог
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
