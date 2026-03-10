Льготы на стоматологию для УБД - список частных клиник

Участники боевых действий имеют право на бесплатные стоматологические услуги. Фото: mukachevo.net, "АрміяInform". Коллаж: Новини.LIVE

Государство гарантирует участникам боевых действий стоматологические услуги на льготных условиях. Речь идет о протезировании зубов, которое можно осуществить даже в некоторых частных клиниках.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на официальном сайте Министерства обороны Украины.

Стоматологические льготы для УБД

Военнослужащие, которые принимали участие в военных действиях во время нынешней полномасштабной российско-украинской войны, имеют право на специальный статус — участник боевых действий. Этот статус дает право таким военным на получение различных льгот.

Это, в частности, услуги на медицинское обслуживание. Одной из таких услуг является стоматологическое обслуживание.

В Министерстве обороны объяснили, какие стоматологические услуги предоставляются военным в статусе УБД. "Участники боевых действий имеют право на первоочередное бесплатное зубопротезирование", — отметили в военном ведомстве.

Где могут лечить зубы участники боевых действий

В МО подчеркнули, что существует одно-единственное исключение, на которое не распространяется льгота для УБД. Речь идет о протезировании с использованием драгоценных металлов.

Министерство обороны объяснило, в каких именно клиниках можно получить такую льготную услугу. "Лечение зубов можно проходить как в государственных, так и в частных заведениях", — говорится в объяснении Минобороны.

Единственное условие — эти частные стоматологические учреждения должны иметь действующее соглашение с Национальной службой здоровья Украины. "Информацию о таких заведениях можно получить в контакт-центре НСЗУ по номеру 16-77", — резюмировали в военном ведомстве.

