Виплати в ЗСУ за часткову непрацездатність - розмір коштів для військового

Військовий у лікарні. Фото: "Суспільне Івано-Франківськ"

Українські військові можуть отримати виплату за тимчасову втрату непрацездатності, отриману під час служби у Збройних силах України. Розмір цієї виплати залежить від розміру втраченої працездатності.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Виплати за тимчасову непрацездатність

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на виплати не тільки після того, як у них буде документально зафіксована інвалідність, що стала наслідком служби у армії, а і тоді, коли отримають лише тимчасову непрацездатність.

Розмір цієї виплати залежатиме від того, яким буде визначений відсоток втрати працездатності.

"Базовою сумою є 211 960 грн, і, наприклад, при втраті 20% виплата становитиме 42 392 грн", — пояснили у Міноборони.

Які документи має зберігати військовий

У військовому відомстві пояснили, які документи потрібно зібрати військовослужбовцю, аби отримати цю грошову допомогу.

"Важливо зберігати всі медичні документи (форма № 100, висновки ВЛК, МСЕК, довідку про обставини поранення), щоб уникнути проблем із доведенням права на виплати", — йдеться у коментарі Міністерства оборони України.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є виплати для військовозобов’язаного громадянина, який отримав інвалідність після поранення у бою.

Додамо, ми повідомляли про те, чи отримає військовий якісь виплати за інвалідність, отриману з небойових причин.