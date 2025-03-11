Виплати в ЗСУ за часткову непрацездатність - розмір коштів для військового

Часткова втрата працездатності — розмір виплат в ЗСУ
Українські військові можуть отримати виплату за тимчасову втрату непрацездатності, отриману під час служби у Збройних силах України. Розмір цієї виплати залежить від розміру втраченої працездатності.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Виплати за тимчасову непрацездатність
Військовослужбовці Збройних сил України мають право на виплати не тільки після того, як у них буде документально зафіксована інвалідність, що стала наслідком служби у армії, а і тоді, коли отримають лише тимчасову непрацездатність.
Розмір цієї виплати залежатиме від того, яким буде визначений відсоток втрати працездатності.
"Базовою сумою є 211 960 грн, і, наприклад, при втраті 20% виплата становитиме 42 392 грн", — пояснили у Міноборони.
Які документи має зберігати військовий
У військовому відомстві пояснили, які документи потрібно зібрати військовослужбовцю, аби отримати цю грошову допомогу.
"Важливо зберігати всі медичні документи (форма № 100, висновки ВЛК, МСЕК, довідку про обставини поранення), щоб уникнути проблем із доведенням права на виплати", — йдеться у коментарі Міністерства оборони України.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є виплати для військовозобов’язаного громадянина, який отримав інвалідність після поранення у бою.
Додамо, ми повідомляли про те, чи отримає військовий якісь виплати за інвалідність, отриману з небойових причин.
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