Виплати військовому через небойову інвалідність — які виплати

Військовий на прийомі у лікаря. Фото: LexInform

Українські військові, які отримали під час служби у Збройних силах України інвалідність, мають право на грошову компенсацію. Ця компенсація виплачується навіть тоді, коли інвалідність була отримана внаслідок захворювання чи небойової травми.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Військовослужбовці Збройних сил України мають право на грошову компенсацію від держави у ситуації серйозного погіршення стану їхнього здоров’я під час військової служби.

Ця компенсація виплачується після встановлення факту інвалідності військовослужбовця.

Причому право на виплату мають не тільки ті військові, які отримали інвалідність внаслідок поранення в бою, а й ті, чия інвалідність стала наслідком захворювання чи небойових травм.

Розмір виплати за небойову інвалідність

Розмір цієї виплати може відрізнятися залежно від того, яку групу інвалідності присвоїли військовому на лікарській комісії.

Існує три групи інвалідності, відповідно і варіантів виплати також три.

Це:

363 360 грн — для I групи;

272 520 грн — для II групи;

211 960 грн — для III групи.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є виплати за отримання інвалідності після поранення у бою.

Додамо, ми повідомляли про те, хто з поранених військовослужбовців має право на виплату розміром 120 тисяч гривень.