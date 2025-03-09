Выплаты военному из-за небоевой инвалидности — какие выплаты

Военный на приеме у врача. Фото: LexInform

Украинские военные, которые получили во время службы в Вооруженных силах Украины инвалидность, имеют право на денежную компенсацию. Эта компенсация выплачивается даже тогда, когда инвалидность была получена в результате заболевания или небоевой травмы.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на денежную компенсацию от государства в ситуации серьезного ухудшения состояния их здоровья во время военной службы.

Эта компенсация выплачивается после установления факта инвалидности военнослужащего.

Причем право на выплату имеют не только те военные, которые получили инвалидность вследствие ранения в бою, а и те, чья инвалидность стала следствием заболевания или небоевых травм.

Размер выплаты за небоевую инвалидность

Размер этой выплаты может отличаться в зависимости от того, какую группу инвалидности присвоили военному на врачебной комиссии.

Существует три группы инвалидности, соответственно и вариантов выплаты также три.

Это:

363 360 грн — для I группы;

272 520 грн — для II группы;

211 960 грн — для III группы.

Напомним, мы ранее писали о том, какие выплаты за получение инвалидности после ранения в бою.

Добавим, мы сообщали о том, кто из раненых военнослужащих имеет право на выплату в размере 120 тысяч гривен.