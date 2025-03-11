Выплаты в ВСУ за частичную нетрудоспособность - размер средств для военного

Частичная утрата трудоспособности — размер выплат в ВСУ
Украинские военные могут получить выплату за временную потерю трудоспособности, полученную во время службы в Вооруженных силах Украины. Размер этой выплаты зависит от размера утраченной трудоспособности.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Выплаты за временную нетрудоспособность
Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на выплаты не только после того, как у них будет документально зафиксирована инвалидность, ставшая следствием службы в армии, но и тогда, когда получат только временную нетрудоспособность.
Размер этой выплаты будет зависеть от того, каким будет определен процент потери трудоспособности.
"Базовой суммой является 211 960 грн, и, например, при потере 20% выплата составит 42 392 грн", — пояснили в Минобороны.
Какие документы должен хранить военный
В военном ведомстве объяснили, какие документы нужно собрать военнослужащему, чтобы получить эту денежную помощь.
"Важно хранить все медицинские документы (форма № 100, выводы ВВК, МСЭК, справку об обстоятельствах ранения), чтобы избежать проблем с доказательством права на выплаты", — говорится в комментарии Министерства обороны Украины.
Напомним, мы ранее писали о том, каковы выплаты для военнообязанного гражданина, который получил инвалидность после ранения в бою.
Добавим, мы сообщали о том, получит ли военный какие-то выплаты за инвалидность, полученную по небоевым причинам.
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