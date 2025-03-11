Выплаты в ВСУ за частичную нетрудоспособность - размер средств для военного

Военный в больнице. Фото: "Суспільне Івано-Франківськ"

Украинские военные могут получить выплату за временную потерю трудоспособности, полученную во время службы в Вооруженных силах Украины. Размер этой выплаты зависит от размера утраченной трудоспособности.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Выплаты за временную нетрудоспособность

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на выплаты не только после того, как у них будет документально зафиксирована инвалидность, ставшая следствием службы в армии, но и тогда, когда получат только временную нетрудоспособность.

Размер этой выплаты будет зависеть от того, каким будет определен процент потери трудоспособности.

"Базовой суммой является 211 960 грн, и, например, при потере 20% выплата составит 42 392 грн", — пояснили в Минобороны.

Какие документы должен хранить военный

В военном ведомстве объяснили, какие документы нужно собрать военнослужащему, чтобы получить эту денежную помощь.

"Важно хранить все медицинские документы (форма № 100, выводы ВВК, МСЭК, справку об обстоятельствах ранения), чтобы избежать проблем с доказательством права на выплаты", — говорится в комментарии Министерства обороны Украины.

Напомним, мы ранее писали о том, каковы выплаты для военнообязанного гражданина, который получил инвалидность после ранения в бою.

Добавим, мы сообщали о том, получит ли военный какие-то выплаты за инвалидность, полученную по небоевым причинам.