Бронювання працівників через Дію - чи працює

Державний портал "Дія", через який здійснюється бронювання. Фото: thedigital.gov.ua

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що на порталі "Дія" відновлено послугу бронювання співробітників. Вона дозволяє роботодавцям швидко та зручно подавати заяви на відстрочку від призову ключових працівників.

Про це Федоров написав в Telegram.

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Скриншот допису Федорова

Портал автоматично підтягує інформацію про працівників, які відповідають вимогам для бронювання. Система перевіряє дані, що зменшує ризик помилок.

Після подавання заяви через портал, відповідь надходить упродовж 72 годин. Для кожного працівника результат повідомляється в особистому кабінеті заявника.

Це рішення дозволяє підприємствам, які виконують важливі для країни функції, забезпечувати безперервність своєї роботи навіть у складний воєнний час.

Нагадаємо, нещодавно експерт пояснив, як отримати бронювання від мобілізації і які документи потрібні.

Також ми писали, нардеп Олександр Федієнко повідомив, що працівники ТЦК та СП здійснюють численні порушення, зокрема, ігнорують документи про бронювання від мобілізації через відсутність даних у системі "Оберіг".