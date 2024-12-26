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Бронирование через "Дію" возобновлено — что нужно знать

26 декабря 2024 20:41
Катерина Османская - Редактор
Бронирование работников через Действие - работает ли
Государственный портал "Дія", через который осуществляется бронирование. Фото: thedigital.gov.ua
Катерина Османская - Редактор

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что на портале "Дія" возобновлена услуга бронирования сотрудников. Она позволяет работодателям быстро и удобно подавать заявления на отсрочку от призыва ключевых работников.

Об этом Федоров написал в Telegram.

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Скриншот поста Федорова

Портал автоматически подтягивает информацию о сотрудниках, отвечающих требованиям для бронирования. Система проверяет данные, что уменьшает риск ошибок.

После подачи заявления через портал, ответ поступает в течение 72 часов.

Это решение позволяет предприятиям, выполняющим важные для страны функции, обеспечивать непрерывность своей работы даже в сложное военное время.

Напомним, недавно эксперт объяснил, как получить бронирование от мобилизации и какие документы нужны.

Также мы писали, нардеп Александр Федиенко сообщил, что работники ТЦК и СП совершают многочисленные нарушения, в частности, игнорируют документы о бронировании от мобилизации из-за отсутствия данных в системе "Оберіг".

армия Дія мобилизация война в Украине портал Бронь от мобилизации

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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