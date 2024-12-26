Бронирование работников через Действие - работает ли

Бронирование через "Дію" возобновлено — что нужно знать
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что на портале "Дія" возобновлена услуга бронирования сотрудников. Она позволяет работодателям быстро и удобно подавать заявления на отсрочку от призыва ключевых работников.
Об этом Федоров написал в Telegram.
Что известно о бронировании в "Дії"
Портал автоматически подтягивает информацию о сотрудниках, отвечающих требованиям для бронирования. Система проверяет данные, что уменьшает риск ошибок.
После подачи заявления через портал, ответ поступает в течение 72 часов.
Это решение позволяет предприятиям, выполняющим важные для страны функции, обеспечивать непрерывность своей работы даже в сложное военное время.
Напомним, недавно эксперт объяснил, как получить бронирование от мобилизации и какие документы нужны.
Также мы писали, нардеп Александр Федиенко сообщил, что работники ТЦК и СП совершают многочисленные нарушения, в частности, игнорируют документы о бронировании от мобилизации из-за отсутствия данных в системе "Оберіг".
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