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Бізнес закликає уряд змінити механізм мобілізації — що не влаштовує підприємців

30 вересня 2024 11:44
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — бізнес закликає владу змінити процес бронювання
Перевірка документів працівниками ТЦК. Ілюстративне фото: hvylya.net
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бізнес-асоціації в Україні звернулися до уряду з проханням розробити та затвердити дієвий механізм економічного бронювання працівників у контексті мобілізації. Працівники Територіального центру комплектування (ТЦК) не шукають ухилянтів, а приходять на підприємства.

Про це повідомляє Економічна правда.

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Президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков зауважив, що ТЦК не шукає ухилянтів, а приходять безпосередньо на підприємства, виконуючи мобілізаційні плани за короткий час.

Він підкреслив, що в середньому 20% працівників на підприємствах вже мобілізовано, зокрема на "АрселорМіттал" у Кривому Розі — 3,5 тисячі робітників, а на підприємствах "Метінвесту" — близько 10 тисяч.

Каленков також вказав, що промислові підприємства створюють значну кількість робочих місць у інших галузях, адже одне робоче місце в металургії генерує вісім робочих місць в інших сферах.

Перший заступник генерального директора "Інтерпайп" Денис Морозов додав, що підприємства можуть забронювати лише до 50% працівників, що ускладнює їхню роботу.

Він закликав уряд дозволити бронювати 100% персоналу для підприємств, які офіційно входять до переліку територій активних бойових дій і визнані критичними для економіки.

Нагадаємо, в Івано-Франківську мобілізували заброньованого чоловіка. Він звернувся до суду з позовом.

А начальник групи комунікації Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін надав детальну інформацію про процес надання відстрочок військовозобов'язаним у період мобілізації. Він зазначив, що відстрочка всім надається не пізніше 9 листопада.

бізнес мобілізація бронювання ТЦК та СП військовозобов'язані єБронювання

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