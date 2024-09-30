Мобилизация в Украине — бизнес призывает власти изменить процесс бронирования

Бизнес призывает изменить механизм мобилизации — чем недовольны предприниматели
Бизнес ассоциации в Украине обратились к правительству с просьбой разработать и утвердить действенный механизм экономического бронирования работников в контексте мобилизации. Работники Территориального центра комплектования (ТЦК) не ищут уклонистов, а приходят на предприятия.
Об этом сообщает Экономическая правда.
Что не устраивает предпринимателей в процессе мобилизации
Президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков отметил, что ТЦК не ищет уклонистов, а приходят непосредственно на предприятия, выполняя мобилизационные планы за короткое время.
Он подчеркнул, что в среднем 20% работников на предприятиях уже мобилизовано, в том числе на "АрселорМиттал" в Кривом Роге — 3,5 тысячи рабочих, а на предприятиях "Метинвеста" — около 10 тысяч.
Каленков также отметил, что промышленные предприятия создают значительное количество рабочих мест в других отраслях, ведь одно рабочее место в металлургии генерирует восемь рабочих мест в других областях.
Первый заместитель генерального директора "Интерпайпа" Денис Морозов добавил, что предприятия могут забронировать лишь до 50% работников, что затрудняет их работу.
Он призвал правительство разрешить бронировать 100% персонала для предприятий, официально входящих в перечень территорий активных боевых действий и признанных критическими для экономики.
Напомним, в Ивано-Франковске мобилизовали забронированного мужчину. Он обратился в суд с иском.
А начальник группы коммуникации Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин предоставил подробную информацию о процессе предоставления отсрочок военнообязанным в период мобилизации. Он отметил, что отсрочка всем предоставляется не позже 9 ноября.
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