Івано-Франківський ТЦК мобілізував заброньованого чоловіка — що вирішив суд

Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels

В Івано-Франківську мобілізували заброньованого чоловіка. Він звернувся до суду з позовом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, військової частини про визнання протиправним та скасування наказу про призов на військову службу.

Про це йдеться в рішенні суду.

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Деталі справи

Позов обґрунтовано тим, що позивача було призвано на військову службу наказом керівника ТЦК та СП. Чоловік вважає ці дії неправомірними, оскільки, згідно з витягами з наказу Мінекономіки, йому було надано відстрочку.

У зв’язку з цим, позивач подав рапорт командиру військової частини про звільнення від проходження військової служби, однак йому було відмовлено через те, що бронювання військовозобов’язаного не є підставою для звільнення з військової служби відповідно до статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Що вирішив суд

Суд встановив, що згідно з наказом Мінекономіки позивач був заброньований за ПрАТ "Івано-Франківськцемент" і отримав відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

Таким чином, на момент призову чоловік мав відстрочку. Однак ТЦК та СП не вжили необхідних заходів для з’ясування цих обставин.

Обов'язок перевіряти наявність відстрочки від призову під час мобілізації та підстав для її надання покладено на районні ТЦК та СП. Відповідно, начальник військкомату повинен був перевірити, чи має позивач таке право.

"Необізнаність ТЦК та СП про наявність у позивача права на відстрочку від призову не спростовує того факту, що позивач не підлягав призову на військову службу під час мобілізації", — йдеться у судовому рішенні.

З огляду на явну незаконність оскаржуваного позивачем акта індивідуальної дії, який вичерпує свою дію фактом виконання, його скасування не порушить стабільності публічно-правових відносин та принципу правової визначеності. Навпаки, це продемонструє недопустимість неправомірних дій з боку центру комплектування при мобілізації військовозобов'язаних осіб, які мають право на відстрочку від призову.

"Суд звертає увагу, що зарахування позивача з 02.04.2024 до списків особового складу в/ч є похідним від наказу про мобілізацію, а отже такі дії також порушують права позивача, а тому, за таких обставин, слід зобов`язати військову частину ухвалити рішення про звільнення позивача від проходження військової служби", — зазначається у рішенні суду.

Нагадаємо, житель Львівщини оскаржив свій призов на військову службу через незаконну мобілізацію. Працівники ТЦК мобілізували його, попри бронь.

Також на Волині чоловіка намагалися оштрафувати за нібито порушення правил військового обліку, проте він оновив свої дані через застосунок "Резерв+". Суд визнав, що він був на обліку, і скасував постанову про накладення штрафу.