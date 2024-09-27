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В Ивано-Франковске забронированный мужчина судился с ТЦК из-за мобилизации

27 сентября 2024 08:02
Виктория Козырь - редактор
Ивано-Франковский ТЦК мобилизовал забронированного мужчину — что решил суд
Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels
Виктория Козырь - редактор

В Ивано-Франковске мобилизовали забронированного мужчину. Он обратился в суд с иском к территориальному центру комплектования и социальной поддержки, воинской части о признании противоправным и отмене приказа о призыве на военную службу.

Об этом говорится в решении суда.

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Детали дела

Иск обоснован тем, что истец был призван на военную службу приказом руководителя ТЦК и СП. Мужчина считает эти действия неправомерными, поскольку, согласно выпискам из приказа Минэкономики, ему была предоставлена отсрочка.

В связи с этим, истец подал рапорт командиру воинской части об освобождении от прохождения военной службы, однако ему было отказано из-за того, что бронирование военнообязанного не является основанием для увольнения с военной службы в соответствии со статьей 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Что решил суд

Суд установил, что согласно приказу Минэкономики истец был забронирован за ЧАО "Ивано-Франковскцемент" и получил отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.

Таким образом, на момент призыва у мужчины была отсрочка. Однако ТЦК и СП не приняли необходимые меры для выяснения этих обстоятельств.

Обязанность проверять наличие отсрочки от призыва во время мобилизации и оснований ее предоставления возложено на районные ТЦК и СП. Соответственно, начальник военкомата должен был проверить, имеет ли истец такое право.

"Неосведомленность ТЦК и СП о наличии у истца права на отсрочку от призыва не опровергает того факта, что истец не подлежал призыву на военную службу по мобилизации", — говорится в судебном решении.

Учитывая явную незаконность оспариваемого истцом акта индивидуального действия, который исчерпывает свое действие фактом исполнения, его отмена не нарушит стабильности публично-правовых отношений и принципа правовой определенности. Наоборот, это продемонстрирует недопустимость неправомерных действий со стороны центра комплектования при мобилизации военнообязанных лиц, имеющих право на отсрочку от призыва.

"Суд обращает внимание, что зачисление истца с 02.04.2024 в списки личного состава в/ч является производным от приказа о мобилизации, а значит такие действия также нарушают права истца, а потому, при таких обстоятельствах, следует обязать воинскую часть принять решение об освобождении истца от прохождения военной службы", — отмечается в решении суда.

Напомним, житель Львовщины обжаловал свой призыв на военную службу из-за незаконной мобилизации. Работники ТЦК мобилизовали его, несмотря на бронь.

Также на Волыни мужчину пытались оштрафовать за якобы нарушение правил военного учета, однако он обновил свои данные через приложение "Резерв+". Суд признал, что он был на учете и отменил постановление о наложении штрафа.

суд правосудие Ивано-Франковск мобилизация ТЦК и СП судебные решения

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