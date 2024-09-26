Мешканець Львівщини оскаржив призов на військову службу через незаконну мобілізацію

Львівський окружний адміністративний суд. Фото: Судова влада України

Житель Львівщини оскаржив свій призов на військову службу через незаконну мобілізацію. Працівники ТЦК мобілізували його, попри бронь.

Про це стало відомо з вироку, який було опубліковано у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, молодий чоловік, який працює у фермерському господарстві, отримав відстрочку від служби. Проте у травні цього року його затримали на блокпості на межі Львівської та Закарпатської областей, де, за його словами, він був незаконно мобілізований, враховуючи його вік та документи про бронювання.

Позов було подано до Територіального центру комплектування (ТЦК) та військової частини з вимогою визнати наказ про призов незаконним та звільнити його з військової служби. Чоловік також висловив побоювання щодо можливого тиску з боку співробітників ТЦК.

Представник ТЦК на суді стверджував, що мобілізований не мав при собі військово-облікового документа, тому його доставили до ТЦК. Він запевнив, що чоловік самостійно написав заяву, пройшов військово-лікарську комісію та був мобілізований, але, на його думку, позивач не надав підтвердження своєї відстрочки.

Представник військової частини також заперечив проти задоволення позову, посилаючись на законодавство України "Про військовий обов’язок та військову службу", яке визначає умови для звільнення зі служби.

Рішення суду

Суддя зазначила, що позивач має бронь від мобілізації, а надані документи з підписом і печаткою керівника є належним підтвердженням відстрочки. Суддя дійшла висновку, що чоловік не підлягав призову.

Вона також висловила сумнів щодо тверджень представника ТЦК про ненадання документів про відстрочку, оскільки наявні докази суперечили цій інформації. Суддя зазначила, що працівники ТЦК також зобов’язані були провести відповідну перевірку.

В результаті, суддя задовольнила позов, визнала призов чоловіка на військову службу незаконним і зобов’язала звільнити його зі списків особового складу. Це рішення може бути оскаржене.

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