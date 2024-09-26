Житель Львовщины обжаловал призыв на военную службу из-за незаконной мобилизации

Львовский окружной административный суд. Фото: Судебная власть Украины

Житель Львовщины обжаловал свой призыв на военную службу из-за незаконной мобилизации. Работники ТЦК мобилизовали его, несмотря на бронь.

Об этом стало известно из приговора, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, работающий на фермерском хозяйстве, молодой человек получил отсрочку от службы. Однако в мае этого года он был задержан на блокпосте на границе Львовской и Закарпатской областей, где, по его словам, он был незаконно мобилизован, учитывая его возраст и документы о бронировании.

Иск был подан в Территориальный центр комплектования (ТЦК) и воинскую часть с требованием признать приказ о призыве незаконным и уволить его с военной службы. Мужчина также выразил опасение возможного давления со стороны сотрудников ТЦК.

Представитель ТЦК на суде утверждал, что мобилизованный не имел при себе военно-учетного документа, поэтому его доставили в ТЦК. Он заверил, что мужчина самостоятельно написал заявление, прошел военно-врачебную комиссию и был мобилизован, но, по его мнению, истец не дал подтверждения своей отсрочки.

Представитель воинской части также возразил против удовлетворения иска, ссылаясь на законодательство Украины "О воинской обязанности и военной службе", определяющее условия для увольнения со службы.

Решение суда

Судья отметила, что истец имеет бронь от мобилизации, а предоставленные документы с подписью и печатью руководителя являются подтверждением отсрочки. Судья пришла к выводу, что мужчина не подлежал призыву.

Она также выразила сомнение по поводу утверждений представителя ТЦК о непредоставлении документов об отсрочке, поскольку имеющиеся доказательства противоречили этой информации. Судья отметила, что работники ТЦК также обязаны были провести проверку.

В результате судья удовлетворила иск, признала призыв мужа на военную службу незаконным и обязала уволить его из списков личного состава. Это решение может быть оспорено.

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