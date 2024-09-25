В ТЦК розповіли, кому та як потрібно продовжити відстрочку

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ЧОТЦК та СП/Facebook

Начальник групи комунікації Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін надав детальну інформацію про процес надання відстрочок військовозобов'язаним у період мобілізації. Він зазначив, що відстрочка всім надається не пізніше 9 листопада.

Про це він розповів на брифінгу, цитує Інтерфакс-Україна.

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Як отримати відстрочку

"Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається на строк дії відповідних законних підстав, але не більше ніж строк проведення мобілізації, встановлений указом президента України. Закон України "Про затвердження указу президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" набув чинності 12 серпня. Тому відстрочка всім надається не пізніше 9 листопада", — заявив Істомін.

Він наголосив, що військовозобов'язані повинні подати заяву до комісії в паперовому або електронному форматі. Це відбувається після видання указу президента України про продовження терміну мобілізації, зокрема за допомогою електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного чи резервіста (додаток "Резерв+").

"У разі продовження строку проведення мобілізації перевірка підстав у військовозобов'язаного відстрочки здійснюється за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів, якщо це можливо. У разі неможливості провести перевірку ТЦК і СП повідомляє про необхідність надання відповідних підтверджувальних документів", — додав представник ТЦК.

Відповідно до інформації, наданої військовослужбовцем, особи, які підлягають призову і звертаються до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) з проханням про відстрочку, не підлягають направленню на медичне обстеження до моменту, поки не буде ухвалено рішення відповідною комісією. Це означає, що особи, які подали заяву, мають можливість отримати відстрочку від військової служби, не проходячи попередньо ВЛК для визначення їхньої придатності.

У ситуації, коли комісія ухвалює рішення про відмову в наданні відстрочки військовозобов'язаному, що підлягає призову під час мобілізації, особа направляється на медичний огляд.

При цьому Істомін підкреслив, що існують випадки, коли "з'ясовується, що право на відстрочку громадянин має вже після проходження ВЛК".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які документи потрібні, щоб оформити відстрочку по догляду за близьким родичем з інвалідністю.

Додамо, що відстрочка для догляду за близькими людьми надається за наявності довідки медико-соціальної експертної комісії. Втім, навіть якщо з якоїсь причини довідки немає, військовозобов’язаний може надати інші документи на підтвердження необхідності догляду.