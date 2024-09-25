Відстрочка від мобілізації - проблеми під час оформлення відстрочки в ТЦК

Оформлення відстрочки. Фото: Житомирський ТЦК

Військовозобов’язані громадяни, які оформлюють відстрочку у територіальних центрах комплектування, можуть зіткнутися із проблемами — зокрема, співробітники ТЦК вимагатимуть акт встановлення фактичного догляду за близькими родичами. Цей документ скасували раніше рішенням Кабміну, тож вимога з боку ТЦК є незаконною.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Кому надається право на відстрочку

Частина військовозобов’язаних громадян України має право на оформлення відстрочки від мобілізації під час особливого періоду.

Таке право надає, зокрема, необхідність цілодобового догляду за близькими родичами.

Коли дії співробітників ТЦК є незаконними

У такій ситуації у військовозобов’язаних можуть виникнути проблеми. Причиною проблем є те, що Кабінет міністрів своєю постановою №930 скасував необхідність надання акту встановлення фактичного догляду, а от співробітники територіальних центрів комплектування іноді можуть вимагати цей акт.

Адвокати зазначили, що такі дії співробітників ТЦК є незаконними — після постанови КМУ вимагати цей акт вони не мають права.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які документи потрібні, щоб оформити відстрочку по догляду за близьким родичем з інвалідністю.

Додамо, що відстрочка для догляду за близькими людьми надається за наявності довідки медико-соціальної експертної комісії. Втім, навіть якщо з якоїсь причини довідки немає, військовозобов’язаний може надати інші документи на підтвердження необхідності догляду.