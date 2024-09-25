Отсрочка от мобилизации – проблемы при оформлении отсрочки в ТЦК

Оформление отсрочки. Фото: Житомирский ТЦК

Военнообязанные граждане, оформляющие отсрочку в территориальных центрах комплектования, могут столкнуться с проблемами — в частности, сотрудники ТЦК будут требовать акта установления фактического ухода за близкими родственниками. Этот документ отменили ранее решением Кабмина, поэтому требование со стороны ТЦК незаконно.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Кому дается право на отсрочку

Часть военнообязанных граждан Украины имеет право на оформление отсрочки от мобилизации в особый период.

Такое право дает, в частности, необходимость круглосуточного ухода за близкими родственниками.

Когда действия сотрудников ТЦК незаконны

В такой ситуации у военнообязанных могут возникнуть проблемы. Причиной проблем является то, что Кабинет министров своим постановлением №930 отменил необходимость предоставления акта установления фактического ухода, а сотрудники территориальных центров комплектования иногда могут требовать этот акт.

Адвокаты отметили, что такие действия сотрудников ТЦК незаконны — после постановления КМУ требовать этот акт они не имеют права.

Напомним, мы ранее писали о том, какие документы нужны, чтобы оформить отсрочку по уходу за родственником с инвалидностью.

Добавим, что отсрочка по уходу за близкими людьми предоставляется при наличии справки медико-социальной экспертной комиссии. Впрочем, даже если по какой-либо причине справки нет, военнообязанный может предоставить другие документы в подтверждение необходимости ухода.