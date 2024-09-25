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Документы для получения отсрочки — какие проблемы могут возникнуть в ТЦК

25 сентября 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка от мобилизации – проблемы при оформлении отсрочки в ТЦК
Оформление отсрочки. Фото: Житомирский ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанные граждане, оформляющие отсрочку в территориальных центрах комплектования, могут столкнуться с проблемами — в частности, сотрудники ТЦК будут требовать акта установления фактического ухода за близкими родственниками. Этот документ отменили ранее решением Кабмина, поэтому требование со стороны ТЦК незаконно.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Часть военнообязанных граждан Украины имеет право на оформление отсрочки от мобилизации в особый период.

Такое право дает, в частности, необходимость круглосуточного ухода за близкими родственниками.

Когда действия сотрудников ТЦК незаконны

В такой ситуации у военнообязанных могут возникнуть проблемы. Причиной проблем является то, что Кабинет министров своим постановлением №930 отменил необходимость предоставления акта установления фактического ухода, а сотрудники территориальных центров комплектования иногда могут требовать этот акт.

Адвокаты отметили, что такие действия сотрудников ТЦК незаконны — после постановления КМУ требовать этот акт они не имеют права.

Напомним, мы ранее писали о том, какие документы нужны, чтобы оформить отсрочку по уходу за родственником с инвалидностью.

Добавим, что отсрочка по уходу за близкими людьми предоставляется при наличии справки медико-социальной экспертной комиссии. Впрочем, даже если по какой-либо причине справки нет, военнообязанный может предоставить другие документы в подтверждение необходимости ухода.

мобилизация отсрочка ТЦК и СП военнообязанные уход

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