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В ТЦК сообщили, кому нужно продлить отсрочку

25 сентября 2024 19:54
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В ТЦК рассказали, кому и как нужно продлить отсрочку
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ЧОТЦК и СП/Facebook
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Начальник группы коммуникации Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин предоставил подробную информацию о процессе предоставления отсрочек военнообязанным в период мобилизации. Он отметил, что отсрочка всем предоставляется не позже 9 ноября.

Об этом он рассказал на брифинге, цитирует Интерфакс-Украина.

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"Отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации предоставляется на срок действия соответствующих законных оснований, но не более срока проведения мобилизации, установленного указом президента Украины. Закон Украины "Об утверждении указа президента Украины "О продлении срока проведения общей мобилизации" вступил в силу 12 августа. Поэтому отсрочка всем предоставляется не позже 9 ноября", — заявил Истомин.

Он подчеркнул, что военнообязанные должны подать заявление в комиссию в бумажном или электронном формате. Это происходит после издания указа президента Украины о продлении срока мобилизации, в частности с помощью электронного кабинета призывника, военнообязанного или резервиста (приложение "Резерв+").

"В случае продления срока проведения мобилизации проверка оснований отсрочки у военнообязанного осуществляется с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, если это возможно. В случае невозможности провести проверку ТЦК и СП сообщает о необходимости предоставления соответствующих подтверждающих документов", — добавил представитель ТЦК.

В соответствии с информацией, предоставленной военнослужащим, лица, подлежащие призыву и обращающиеся в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) с просьбой об отсрочке, не подлежат направлению на медицинское обследование до момента, пока не будет принято решение соответствующей комиссией. Это означает, что лица, подавшие заявление, могут получить отсрочку от военной службы, не проходя предварительно ВВК для определения их пригодности.

В ситуации, когда комиссия принимает решение об отказе в предоставлении отсрочки военнообязанному, подлежащему призыву во время мобилизации, лицо направляется на медицинский осмотр.

При этом Истомин подчеркнул, что существуют случаи, когда "выясняется, что право на отсрочку у гражданина есть уже после прохождения ВВК".

Напомним, мы ранее писали о том, какие документы нужны, чтобы оформить отсрочку по уходу за родственником с инвалидностью.

Добавим, что отсрочка по уходу за близкими людьми предоставляется при наличии справки медико-социальной экспертной комиссии. Впрочем, даже если по какой-либо причине справки нет, военнообязанный может предоставить другие документы в подтверждение необходимости ухода.

Украина мобилизация отсрочка ВВК ТЦК и СП военнообязанные

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