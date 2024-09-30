Мобілізація в Україні — чому трапляються скандали з ТЦК

Призовники у збірному пункті. Ілюстративне фото: focus.ua

Останнім часом в Україні почастішали випадки скандалів з територіальними центрами комплектування. Коментуючи такі випадки, військові кажуть, що людей на фронті дуже бракує, але зловлені на вулиці чоловіки не мають мотивації і потрібно багато часу, щоб їх підготувати.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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"Бусифікація" в Україні

Зазначається, що рейди ТЦК, які полюють на призовників та одразу садять їх в буси та везуть до центрів комплектування, в народі почали називати "бусифікація".

Чоловік Дмитро, який має бронювання від мобілізації та працює на підприємстві критичної інфраструктури, розповів журналістам, що його зупинили на вулиці представники ТЦК. На той час застосунок "Резерв+" ще не встиг підтягнути інформацію про його дані. Тому чоловіка забрали.

"До навчального центру я приїхав уже зі струсом мозку. Незадовго мої дані підтягнулися і мене відпустили", — розповів Дмитро.

Що кажуть військові

За словами військових, зараз на фронті катастрофічно бракує людей. Росіяни випереджають нас у кількості і, відповідно, мають переваги на лінії зіткнення.

Однак бойові командири наголошують, що у підрозділах потрібні кваліфіковані та вмотивовані бійці. А ті, кого зловили на вулиці, до таких не належать.

"Вони приходять і їм треба міняти мотивацію. І ми витрачаємо додатковий час, ні, не витрачаємо, окей, не тратимо, інвестуємо час, щоб їх підготувати", — пояснює військовий психолог Дмитро Козінчук.

Як "бусифікацію" пояснюють у ТЦК

Самі ж працівники ТЦК позаочі кажуть, що таке "полювання" вимушене через брак людей.

Водночас військові експерти наголошують на тому, що в Україні потрібно розвивати рекрутингову систему. За їхніми даними, за травень в армію залучили близько 30 тисяч людей, з них лише 6,5 тисячі прийшла через рекрутингові центри і добровільно.

Водночас Командування Сухопутних військ не відповіло на запит журналістів і перенаправило їх до Міноборони. Станом на зараз там також не дали відповідь.

Нагадаємо, що попри воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні, законодавством визначено категорії громадян, яких заборонено примусово призивати на військову службу без їхньої згоди. Вони можуть вступити до армії лише за власним бажанням та контрактом.

Раніше ми розповідали, хто з чоловіків зможе виїхати з України з 1 жовтня 2024 року.