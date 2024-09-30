Мобилизация в Украине — почему случаются скандалы с ТЦК

Призывники в сборном пункте. Иллюстративное фото: focus.ua

В последнее время в Украине участились случаи скандалов с территориальными центрами комплектования. Комментируя такие случаи, военные говорят, что людей на фронте очень не хватает, но пойманные на улице мужчины не имеют мотивации и нужно много времени, чтобы их подготовить.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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"Бусификация" в Украине

Отмечается, что рейды ТЦК, которые охотятся за призывниками и сразу сажают их в бусы и везут в центры комплектования, в народе стали называть "бусификация".

Мужчина Дмитрий, у которого есть бронирование от мобилизации и он работает на предприятии критической инфраструктуры, рассказал журналистам, что его остановили на улице представители ТЦК. В то время приложение "Резерв+" еще не успел подтянуть информацию о его данных. Поэтому мужчину забрали.

"В учебный центр я приехал уже с сотрясением мозга. Незадолго мои данные подтянулись и меня отпустили", — рассказал Дмитрий.

Что говорят военные

По словам военных, сейчас на фронте катастрофически не хватает людей. Россияне опережают нас в количестве и соответственно имеют преимущества на линии столкновения.

Однако боевые командиры подчеркивают, что в подразделениях нужны квалифицированные и мотивированные бойцы. А те, которых поймали на улице, к таким не относятся.

"Они приходят и им нужно менять мотивацию. И мы тратим дополнительное время, нет, не тратим, окей, не тратим, инвестируем время, чтобы их подготовить", — объясняет военный психолог Дмитрий Козинчук.

Как "бусификацию" объясняют в ТЦК

Сами же работники ТЦК за глаза говорят, что такая "охота" вынуждена из-за нехватки людей.

В то же время военные эксперты отмечают, что в Украине нужно развивать рекрутинговую систему. По их данным, за май в армию привлекли около 30 тысяч человек, из них только 6,5 тысяч пришли через рекрутинговые центры и добровольно.

В то же время, Командование Сухопутных войск не ответило на запрос журналистов и перенаправило их к Минобороны. По состоянию на сейчас там тоже не ответили.

Напомним, что, несмотря на военное положение и общую мобилизацию в Украине, законодательством определены категории граждан, которых запрещено принудительно призывать на военную службу без их согласия. Они могут вступить в армию только по собственному желанию и контракту.

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