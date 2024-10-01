Безкоштовні стоматологічні послуги для військових — що гарантовано

Стоматолог та пацієнт. Фото: Freepik

Протягом шести місяців роботи пілотного проєкту з надання безоплатних стоматологічних послуг військовим і ветеранам 274 медичні заклади уклали договори з Національною службою здоров’я України (НСЗУ). Понад дві тисячі пацієнтів вже скористалися послугами з протезування зубів, а приблизно така ж кількість отримала лікування.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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"Наразі військовослужбовці, учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть скористатися послугами із зубопротезування у 115 медустановах країни", — йдеться у повідомленні.

Найбільша кількість закладів охорони здоров'я, законтрактованих із НСЗУ, знаходиться в Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Пацієнтам гарантовані такі послуги:

проведення первинного огляду з оцінкою стану стоматологічного здоров'я;

проведення рентгенологічних досліджень, зокрема: внутрішньоротової та/або позаротової рентгенографії, цифрової (радіовізіографії);

ортопантомограма;

надання стоматологічної допомоги, зокрема, як етап лікування та підготовки до зубопротезування, що включає лікування карієсу та його ускладнень, лікування травматичних та нетравматичних ушкоджень зубів та їхнього опорного апарата, відновлення анатомічної форми зубів, включаючи встановлення стоматологічного штифта, хірургічне та нехірургічне видалення зубів;

знеболення на всіх етапах лікування.

Отримати безкоштовну допомогу можуть:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

військовослужбовці, які поки що не отримали статус учасника бойових дій, але продовжують виконувати бойові завдання.

У МОЗ зазначили, що максимальна вартість послуг із протезування зубів не повинна перевищувати 14 984 грн, а з лікування — 24 952 грн.

Щоб отримати послуги, потрібно звернутися до медичного закладу, який є учасником пілотного проєкту, та надати направлення від стоматолога. Також слід підготувати пакет копій необхідних документів.

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Також в Україні з 1 жовтня заробітна плата військових залишиться без змін. Згідно з чинними нормами, розмір винагороди залишатиметься стабільним принаймні до завершення 2024 року.