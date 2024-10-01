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Бесплатные услуги стоматолога для военных — что стоит знать

1 октября 2024 12:52
Тарас Налывайко - Редактор
Бесплатные стоматологические услуги для военных — что гарантировано
Стоматолог и пациент. Фото: Freepik
Тарас Налывайко - Редактор

В течение шести месяцев работы пилотного проекта по предоставлению бесплатных стоматологических услуг военным и ветеранам 274 медицинских учреждения заключили договоры с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). Более двух тысяч пациентов уже воспользовались услугами по протезированию зубов, а примерно такое же количество получило лечение.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Бесплатные услуги стоматолога для военных

"Сейчас военнослужащие, участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны могут воспользоваться услугами по зубопротезированию в 115 медучреждениях страны", — говорится в сообщении.

Наибольшее количество учреждений здравоохранения, законтрактованных из НСЗУ, находится в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Пациентам гарантированы следующие услуги:

  • проведение первичного осмотра с оценкой состояния стоматологического здоровья;
  • проведение рентгенологических исследований, в частности: внутриротовой и/или внеротовой рентгенографии, цифровой (радиовизиографии);
  • ортопантомограмма;
  • оказание стоматологической помощи, в частности, как этап лечения и подготовки к зубопротезированию, включающий лечение кариеса и его осложнений, лечение травматических и нетравматических повреждений зубов и их опорного аппарата, восстановление анатомической формы зубов, включая установку стоматологического штифта, хирургическое и нехирургическое удаление зубов;
  • обезболивание на всех этапах лечения.

Получить бесплатную помощь могут:

  • участники боевых действий;
  • лица с инвалидностью в результате войны;
  • военнослужащие, которые пока не получили статус участника боевых действий, но продолжают выполнять боевые задания.

В Минздраве отметили, что максимальная стоимость услуг по протезированию зубов не должна превышать 14 984 грн, а по лечению — 24 952 грн.

Чтобы получить услуги, нужно обратиться в медицинское учреждение, которое является участником пилотного проекта, и предоставить направление от стоматолога. Также следует подготовить пакет копий необходимых документов.

Напомним, в связи с ростом спроса среди мужского населения на юридическую защиту по вопросам связанным с мобилизацией и другим взаимоотношениям с ТЦК, юридические компании подняли цены на свои услуги в несколько раз.

Также в Украине с 1 октября заработная плата военных останется без изменений. Согласно действующим нормам, размер вознаграждения будет оставаться стабильным по крайней мере до завершения 2024 года.

Минздрав ВСУ украинцы больницы Украина стоматолог

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