Юридичні фірми підняли ціни на послуги, пов'язані з ТЦК — що скільки коштує

Співробітники ТЦК ФОТО: АрміяInform

У зв'язку зі зростанням попиту серед чоловічого населення на юридичний захист у питаннях пов'язаних з мобілізацією та інших взаєминах з ТЦК, юридичні компанії підняли ціни на свої послуги в кілька разів. Водночас у країні зросла кількість напівшахрайських юридичних організацій, які хочуть нажитися на проблемах українців лише імітуючи надання обумовлених послуг.

Виклик адвоката до ТЦК від 20 тис. грн

Попит народжує пропозицію. Це правило економічної теорії як ніколи краще знайшло сьогодні своє відображення на ринку юридичних послуг України. Масові штрафи від ТЦК, оскарження результатів ВЛК, оформлення відстрочок та бронювання — далеко не вичерпний перелік послуг, за якими українці звертаються до юристів. Але зростання попиту спровокувало зростання вартості послуг по ринку.

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Так, за коротку, 5 хвилинну телефонну консультацію юридичні компанії сьогодні просять від 1 тис. грн, більш докладна консультація обійдеться вже від 4 тис. грн. Підтримка юриста в отриманні відстрочки від мобілізації чи оскарження ВЛК коштуватиме у середньому 10-15 тис. грн. А найдорожче коштує виїзд та супровід адвоката до ТЦК — 18-35 тис. грн. Якщо потрібна юридична допомога в отриманні гарантованих державою виплат у зв'язку зі смертю військовослужбовця або після поранень, то поширеною практикою серед юридичних компаній сьогодні стало стягнення певного відсотка з таких виплат. У таких випадках гонорари компаніям можуть обчислюватись десятками, а то й сотнями тисяч гривень.



Ще один популярний сьогодні напрямок – це оскарження штрафів.

У цьому питанні розкид цін дуже великий. Залежно від різних факторів компанії просять від 4 до 25 тис. грн за ведення справи. Найпоширеніша ціна складає половина суми штрафу або 8 тис. грн.

Як зазначає юрист Микола Гольбін, ціноутворення у таких справах залежить від багатьох факторів. У тому числі обставин, кваліфікації, бажання адвоката займатися вашою справою та терміновістю.

"Наприклад, якщо ви отримали штраф у розмірі 17 тис. грн і звертаєтеся до адвоката. У такому разі ви заплатите від 4 до 8 тис. грн. Також впливає чи буде адвокат присутній у суді, чи бере участь дистанційно. Але якщо ви звертаєтеся по допомогу, коли сума вже подвоїлася, відкрито виконавче провадження та заарештовано кошти, то готуйтеся до того, що сума винагороди може дуже сильно зрости. Це може бути або погодинна оплата, або від 12 до 25 тис. грн. І пам'ятайте, що мало хто погодиться вирішувати питання на умовах оплати після перемоги в суді", - каже юрист.

Чи можна стягнути витрати на юристів у суді?

Як показує судова практика, якщо справа в суді виграти вдається, тобто всі шанси стягнути з ТЦК витрати, витрачені на юридичну допомогу.



Наприклад, у серпні цього року одесит виграв справу у Приморському суді про скасування штрафу за ухилення від мобілізації у розмірі 17 тис. грн. Щобільше, суд ухвалив ТЦК відшкодувати вартість правової допомоги адвоката у розмірі 49,1 тис. грн. І таких прецедентів чимало.



Але також слід пам'ятати, що українські суди часто знижують суму компенсації за юридичну допомогу, посилаючись на необґрунтованість вартості наданих послуг.



А от щодо перспективності таких справ, то як показує статистика, за 3 літні місяці з моменту введення в дію нових норм щодо правил військового обліку та їх порушення в українських судах розглянули щонайменше 34 справи з вимогою українців оскаржити штрафи від ТЦК.



У більшості випадків суди ухвалили рішення на користь позивачів та скасували штрафи. "З 34 справ штрафи від ТЦК скасували у 30 випадках, що становить понад 88%. Тільки у чотирьох справах суди відмовили громадянам та залишили штрафи в силі", - підрахували в OpenDataBot.

Активізувалися несумлінні юристи

Також останнім часом в Україні активізувалися напівшахрайські організації з надання юридичних послуг. Працюють вони за передоплатою.



Причому гонорари майже не відрізнятимуться від середніх на ринку. Тільки результату, швидше за все, такі компанії не дадуть.



Як розповів нам киянин Валентин Черненко, після проходження ВЛК, за результатами якої йому було надано відстрочку на 3 місяці у зв'язку з переломом руки, ТЦК не вніс відповідних даних до реєстру і відмовляється видавати відповідний висновок ВЛК.

"Усі спроби вирішити питання самостійно не увінчалися успіхом. Усе, що мені вдалося отримати від ТЦК — це папірець, де від руки було написано, що у мене є відстрочка. Але цей папір не викликає довіри навіть у самих співробітників ТЦК, які патрулюють вулиці. Через що мене вже кілька разів повторно доставляли в ТЦК для проходження ВЛК. Потім, звичайно, відпускали. Але всі плани на день уже було зірвано", — розповідає Валентин.





Після чергового такого разу, за його словами, він вирішив звернутися до столичного Центру правової допомоги за допомогою фахівців щодо отримання висновку ВЛК.

"За свої послуги вони запросили 20 тис. грн, які я відразу оплатив. Але через майже півтора місяця результату ніякого. Усе, що зробили в юридичній компанії, — це надіслали в ТЦК один адвокатський запит. І то, як я самостійно з'ясував пізніше у співробітників ТЦК, складений він був неправильно. Тому в ТЦК його просто проігнорували. Жодних інших дій від співробітників компанії я домогтися не можу. Як підсумок, нульовий результат і витрачений час. До всього іншого, в юридичній компанії відмовляються повертати гроші і навіть не приймають мою претензію. Тепер крім клопоту з ТЦК доведеться судитися ще й із цими горе-юристами", — розповів нам Валентин.

Втім, такі історії не рідкість. Як повідомили у Службі громадських зв'язків Закарпатського ОТКЦ та СП, останнім часом почастішали випадки, коли недобросовісні юристи, користуючись емоційним станом сімей загиблих військовослужбовців, пропонують свої послуги нібито для того, щоб допомогти контролювати оформлення одноразової матеріальної допомоги та призначення пенсій у разі загибелі. Що цікаво, телефонують такі компанії своїм "клієнтам" перші. Як правило, у таких випадках юридичні компанії просять приблизно 20 тис. грн та відсоток від суми виплат.

"Але враховуючи розмір виплат, передбачених законом та гарантованих державою, можна припустити, що подібні дії юристів часто мають корисливий характер ", — припустили у ТЦК.