Юридичні фірми підняли ціни на послуги, пов'язані з ТЦК — що скільки коштує

Сотрудники ТЦК ФОТО: АрміяInform

В связи с растущим спросом среди мужского населения на юридическую защиту в вопросах связанных с мобилизацией и прочих взаимоотношениях с ТЦК, юридические компании взвинтили цены на свои услуги в несколько раз. Одновременно в стране выросло количество полу-мошеннических юридических организаций, которые хотят нажиться на проблемах украинцев, лишь имитируя оказание оговоренных услуг.

Вызов адвоката в ТЦК от 20 тыс. грн

Спрос рождает предложение. Это правило экономической теории, как никогда лучше нашло сегодня свое отражение на рынке юридических услуг Украины. Массовые штрафы от ТЦК, обжалование результатов ВЛК, оформление отсрочек и бронирование — далеко не исчерпывающий перечень услуг за которыми украинцы обращаются к юристам. Но возросший спрос спровоцировал рост стоимости услуг по рынку.

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Так, например, за короткую, 5 минутную консультацию по телефону юридические компании сегодня просят от 1 тыс. грн, более подробная консультация обойдется уже от 4 тыс. грн. Поддержка юриста в получении отсрочки от мобилизации или обжалования ВЛК будет стоить в среднем 10-15 тыс. грн. А дороже всего стоит выезд и сопровождение адвоката в ТЦК — 18-35 тыс. грн. Если требуется юридическая помощь в получении гарантированных государством выплат в связи со смертью военнослужащего или после ранений, то распространенной практикой среди юридических компаний сегодня стало взыскание некого процента с таких выплат. В таких случаях гонорары компаниям могут исчисляться десятками, а то и сотнями тысяч гривен.



Еще одно популярное сегодня направление — это обжалование штрафов.

В этом вопросе разброс цен весьма большой. В зависимости от разных факторов компании просят от 4 до 25 тыс. грн за ведение дела. Наиболее распространенная цена составляет половина суммы штрафа или 8 тыс. грн.

Как отмечает юрист Николай Гольбин, ценообразование в таких делах зависит от множества факторов. В том числе обстоятельств, квалификации, желания адвоката заниматься вашим делом и срочность.

"Например, если вы получили штраф в размере 17 тыс. грн и обращаетесь к адвокату. В таком случае вы заплатите от 4 до 8 тыс. грн. Также влияет будет ли адвокат присутствовать в суде или участвует дистанционно. Но если вы обращаетесь за помощью, когда сумма уже удвоилась, открыто исполнительное производство и арестованы средства, то готовьтесь к тому, что сумма вознаграждения может очень сильно вырасти. Это может быть или почасовая оплата, или от 12 до 25 тыс. грн. И помните, что мало кто согласится решать вопрос на условиях оплаты после победы в суде", — говорит юрист.

Можно ли взыскать затраты на юристов в суде?

Как показывает судебная практика, если дело в суде выиграть удается, то есть все шансы взыскать с ТЦК затраты потраченные на юридическую помощь.



Так, например, в августе этого года одессит выиграл дело в Приморском суде про отмену штрафа за уклонение от мобилизации в размере 17 тыс. грн. Более того, суд постановил ТЦК возместить стоимость правовой помощи адвоката в размере 49,1 тыс. грн. И таких прецедентов довольно много.



Но также нужно помнить, что украинские суды часто снижают сумму компенсации за юридическую помощь ссылаясь на необоснованность стоимости предоставленных услуг.



А вот что касается перспективности таких дел, то как показывает статистика, за 3 летних месяца с момента введения в действие новых норм относительно правил воинского учета и их нарушения в украинских судах рассмотрели по меньшей мере 34 дела с требованием украинцев обжаловать штрафы от ТЦК.



В большинстве случаев суды приняли решение в пользу истцов и отменили штрафы. "Из 34 дел штрафы от ТЦК отменили в 30 случаях, что составляет более 88%. Только в четырех делах суды отказали гражданам и оставили штрафы в силе", — подсчитали в OpenDataBot.

Активизировались недобросовестные юристы

Также в последнее время в Украине активизировались полу-мошеннические организации по оказанию юридических услуг. Работают они по предоплате.



Причем гонорары почти не отличатся от средних по рынку. Только вот результата, скорее всего, такие компании не дадут.



Как рассказал нам киевлянин Валентин Черненко, после прохождения ВЛК, по результатам которой ему была предоставлена отсрочка на 3 месяца в связи с переломом руки, ТЦК не внес соответствующие данные в реестр и отказывается выдавать соответствующий вывод ВЛК.

"Все попытки решить вопрос самостоятельно не увенчались успехом. Все, что мне удалось получить от ТЦК — это бумажка, где от руки было написано, что у меня есть отсрочка. Но эта бумага не вызывает доверия даже у самих сотрудников ТЦК, которые патрулируют улицы. Из-за чего меня уже несколько раз повторно доставляли в ТЦК для прохождения ВЛК. Затем, естественно, отпускали. Но все планы на день уже были сорваны", — рассказывает Валентин.





После очередного такого раза, по его словам, он решил обратиться в столичный Центр правовой помощи за помощью специалистов в получении вывода ВЛК.

"За свои услуги они запросили 20 тыс. грн, которые я сразу оплатил. Но спустя почти полтора месяца результата никакого. Все что сделали в юридической компании — это направили в ТЦК один адвокатский запрос. И то, как я самостоятельно выяснил позже у сотрудников ТЦК, составлен он был неправильно. Поэтому в ТЦК его просто проигнорировали. Никаких других действий от сотрудников компании я добиться не могу. Как итог, нулевой результат и потраченное времени. Ко всему прочему, в юридической компании отказываются возвращать деньги и даже не принимают мою претензию. Теперь кроме хлопот с ТЦК прийдется судиться еще и с этими горе-юристами", — рассказал нам Валентин.

Впрочем, такие истории не редкость. Как сообщили в Службе общественных связей Закарпатского ОТКЦ и СП, в последнее время участились случаи, когда недобросовестные юристы, пользуясь эмоциональным состоянием семей погибших военнослужащих, предлагают свои услуги якобы для того, чтобы помочь контролировать оформление единовременной материальной помощи и назначение пенсий в случае гибели военнослужащего. Что любопытно, звонят такие компании своим "клиентам" первые. Как правило, в таких случаях юридические компании требуют процент от суммы выплат.

"Но учитывая размер выплат, предусмотренных законом и гарантированных государством, можно предположить, что подобные действия юристов зачастую носят корыстный характер", — предположили в ТЦК.